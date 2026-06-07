Milei demora la firma del decreto que designaría a Michelli como jueza federal

La Casa Rosada descuenta que Milei no firmará por ahora el decreto de designación de Michelli

El oficialismo sostiene que el acuerdo del Senado no obliga automáticamente al Presidente

El Gobierno argumenta que el tribunal federal de La Plata aún no está operativo

Juan Bautista Mahiques defendió la potestad presidencial de postergar la designación

El pliego de Michelli fue aprobado en una sesión adversa para La Libertad Avanza

Patricia Bullrich se abstuvo y tomó distancia de la postura impulsada por la Casa Rosada

En la Casa Rosada crece la convicción de que Javier Milei no avanzará, al menos en el corto plazo, con la firma del decreto que convertiría a María Verónica Michelli en jueza del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. Aunque la candidata obtuvo el acuerdo del Senado, en el oficialismo sostienen que la aprobación parlamentaria no obliga automáticamente al Presidente a concretar la designación.

La situación abrió un nuevo foco de tensión política y jurídica alrededor del proceso de cobertura de vacantes judiciales. Según explican en el entorno presidencial, el mecanismo constitucional contempla tres etapas diferenciadas: la propuesta del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado y finalmente la firma del decreto presidencial. Ese último paso, remarcan en Balcarce 50, continúa dependiendo exclusivamente de la decisión del jefe de Estado.

La posición del Gobierno se fortaleció después de la fallida maniobra para retirar el pliego antes de que fuera tratado en el recinto. Semanas atrás, la administración libertaria había intentado frenar el avance de la candidatura de Michelli, pero la oposición logró acelerar el debate y finalmente obtuvo la aprobación de la postulante en la Cámara alta.

En el oficialismo consideran que, aun con el aval legislativo, Milei mantiene la potestad de decidir cuándo y si efectivamente concreta el nombramiento. En ese marco, algunos funcionarios incluso deslizan otro escenario posible: que la propia Michelli termine desistiendo de su candidatura si el conflicto político se prolonga y la designación queda indefinidamente paralizada.

Dentro del Gobierno también relativizan la urgencia del nombramiento argumentando que el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata todavía no se encuentra plenamente operativo. Aunque el tribunal fue creado formalmente por ley, aún resta completar aspectos estructurales y administrativos para su funcionamiento efectivo.

Según detallan fuentes oficiales, el tribunal necesita infraestructura, equipamiento, personal y la puesta en marcha de distintos procedimientos administrativos antes de comenzar a operar con normalidad. Esa situación es utilizada por la Casa Rosada para justificar la decisión de postergar la firma del decreto.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respaldó públicamente esa postura y minimizó el impacto político de la aprobación de los pliegos judiciales en el Senado. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará”, sostuvo el funcionario al defender la estrategia oficial.

Mahiques también argumentó que el acuerdo parlamentario habilita al Presidente a designar, pero no lo obliga a hacerlo de manera inmediata. Para reforzar su posición, recordó incluso un antecedente personal ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando fue retirado el pliego de su hermano para ocupar un cargo judicial federal pese a haber avanzado en el Senado.

Sobre el caso puntual de Michelli, el ministro insistió en que el tribunal todavía requiere una compleja etapa de implementación administrativa y presupuestaria. “Es un proceso largo”, resumió, al señalar que existen otros juzgados y tribunales federales creados por ley que permanecen aún sin habilitación efectiva.

La aprobación del pliego se produjo en una sesión particularmente conflictiva para La Libertad Avanza. Aunque originalmente el tratamiento estaba previsto para la próxima semana, la oposición consiguió adelantar el debate y logró aprobar la candidatura de Michelli por 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Entre quienes optaron por abstenerse apareció la senadora nacional y jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien en los días previos había marcado diferencias con la postura impulsada por la Casa Rosada.

La sesión estuvo atravesada por negociaciones de último momento y fuertes discusiones parlamentarias. Inicialmente, el Senado planeaba debatir unos 50 pliegos judiciales junto con otros proyectos sensibles, entre ellos la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo vinculado a holdouts por aproximadamente 171 millones de dólares.

Sin embargo, la incorporación de nuevos expedientes alteró el temario y derivó en un extenso cuarto intermedio. Finalmente, los bloques acordaron votar todos los pliegos con dictamen, incluido el de Michelli, cuya candidatura había quedado bajo cuestionamiento dentro del oficialismo luego de que trascendiera su vínculo familiar con un periodista.

Tras la aprobación de todos los pliegos judiciales, el Senado avanzó luego con el tratamiento del acuerdo relacionado con los holdouts, mientras que la discusión sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada quedó postergada para una próxima sesión.