Francos defendió a Bullrich y cuestionó la estrategia oficial por el pliego de Michelli

Guillermo Francos definió a Patricia Bullrich como “un capital del Gobierno”

El ex jefe de Gabinete destacó su experiencia y capacidad de negociación

Bullrich fue señalada como clave para conseguir apoyos legislativos

Francos cuestionó el intento oficial de retirar el pliego de Michelli

Advirtió que una negativa presidencial podría generar una anomalía institucional

El ex funcionario se mostró optimista sobre el futuro político de Javier Milei

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a irrumpir en el escenario político con definiciones que dejaron al descubierto tensiones internas dentro del oficialismo y reabrieron el debate sobre el rol que ocupa Patricia Bullrich en el esquema de poder de Javier Milei. Durante una entrevista reciente, el ex funcionario elogió abiertamente a la actual senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a quien definió como “un capital del Gobierno” por su experiencia política y su capacidad para construir acuerdos legislativos.

Las declaraciones de Francos se produjeron en medio de la polémica generada por el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli y las diferencias que quedaron expuestas dentro del oficialismo respecto de la posición que debía adoptar el Ejecutivo. Consultado sobre el tema, el ex funcionario evitó cuestionar directamente a Bullrich y, por el contrario, destacó el peso político que tiene dentro de la estructura libertaria.

Según explicó, la dirigente cumple un rol central tanto en la coordinación parlamentaria como en la articulación con sectores aliados del Congreso, una tarea que considera indispensable para sostener la gobernabilidad de la administración Milei. Francos remarcó que Bullrich fue una pieza clave en distintas negociaciones legislativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas las vinculadas a la reforma laboral y a los cambios promovidos sobre la Ley de Glaciares.

En ese contexto, sostuvo que la senadora aporta una experiencia política que el Gobierno necesita para desenvolverse en un escenario parlamentario fragmentado y complejo. También señaló que se trata de una dirigente con una extensa trayectoria en la función pública y capacidad de gestión, atributos que, según su mirada, le otorgan un valor estratégico dentro del armado libertario.

Las palabras del ex jefe de Gabinete adquirieron relevancia adicional porque llegan en un momento atravesado por versiones de tensiones entre Bullrich y el núcleo más cerrado de La Libertad Avanza. Aunque desde el oficialismo buscan minimizar cualquier conflicto interno, las diferencias surgidas alrededor del pliego judicial dejaron al descubierto distintos enfoques sobre cómo administrar la relación con el Senado y con los aliados parlamentarios.

Francos, además, fue especialmente crítico de la decisión del Poder Ejecutivo de intentar retirar la candidatura de Michelli. Consideró que la maniobra resultó “absolutamente inconducente” y la calificó como una “torpeza” política. A su entender, el Gobierno cometió un error al avanzar contra una postulante que cuenta con tres décadas de carrera judicial y que había obtenido el respaldo del Consejo de la Magistratura.

El ex funcionario sostuvo que, desde el punto de vista institucional, el caso podría derivar en una situación inédita si el Senado aprueba el pliego y luego el Presidente decide no avanzar con la firma correspondiente para oficializar la designación. En ese escenario, advirtió que se abriría una discusión compleja sobre los alcances de las atribuciones presidenciales.

Si bien aclaró que nadie puede obligar al jefe de Estado a firmar un decreto, Francos señaló que una negativa posterior a la aprobación legislativa podría interpretarse como una anomalía institucional sin antecedentes claros en la historia reciente. Esa definición volvió a exponer diferencias de criterio dentro del propio universo libertario respecto de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Más allá de la controversia judicial, Francos también dejó definiciones políticas sobre el futuro del Gobierno. Se mostró optimista respecto de las perspectivas electorales de Javier Milei y afirmó que el Presidente mantiene un fuerte respaldo social debido a la percepción de cambio que existe en una parte importante de la sociedad.

En su análisis, la oposición todavía no logró construir un liderazgo competitivo capaz de disputarle centralidad al oficialismo. Sin embargo, reconoció que la continuidad de ese apoyo dependerá de la evolución económica y, especialmente, de la capacidad del Gobierno para mejorar la situación cotidiana de amplios sectores de la población.

Aunque destacó algunos indicadores macroeconómicos positivos, Francos admitió que persisten dificultades económicas profundas y que muchos argentinos continúan atravesando problemas para sostener su poder adquisitivo y llegar a fin de mes.

Las declaraciones del ex jefe de Gabinete dejaron una doble lectura dentro del escenario político. Por un lado, reforzaron la figura de Bullrich como una dirigente de peso dentro del oficialismo. Por otro, volvieron a exhibir que detrás de la aparente homogeneidad libertaria subsisten discusiones internas sobre la estrategia política, el manejo parlamentario y la construcción de poder alrededor de Javier Milei.