Las billeteras virtuales redoblan la pelea por los pesos y suben las tasas para captar ahorros

Fiwind lidera el ranking de cuentas remuneradas con una tasa del 27% anual

Las billeteras virtuales compiten por captar pesos con liquidez inmediata

Carrefour Banco, Ualá y Naranja X también mejoraron sus rendimientos

Los fondos money market quedaron relegados frente a las tasas promocionales

Los plazos fijos tradicionales ofrecen menores tasas que varias fintechs

La competencia financiera digital modificó los hábitos de ahorro de los usuarios

La competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos volvió a intensificarse en las últimas semanas a partir de una nueva carrera por captar pesos de pequeños ahorristas. En un escenario de desaceleración inflacionaria y tasas en descenso, las plataformas financieras comenzaron a ofrecer rendimientos cada vez más agresivos para atraer usuarios que buscan proteger su dinero sin resignar liquidez inmediata.

En ese contexto, la fintech Fiwind pasó a encabezar el ranking de cuentas remuneradas al ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27% para saldos de hasta $750.000, una cifra que supera ampliamente a las principales billeteras virtuales, a los fondos money market más utilizados y también a la mayoría de los plazos fijos tradicionales del sistema bancario.

La propuesta ganó notoriedad porque combina una tasa elevada con disponibilidad inmediata de los fondos. A diferencia del plazo fijo clásico, el usuario puede retirar el dinero en cualquier momento, transferirlo o utilizarlo para pagos sin necesidad de esperar vencimientos. Esa flexibilidad se volvió especialmente valorada entre los ahorristas minoristas que buscan evitar la pérdida de valor de sus pesos sin inmovilizar capital.

Detrás de Fiwind aparecen otras plataformas que también buscan posicionarse dentro del segmento de cuentas remuneradas. Carrefour Banco ofrece actualmente una TNA del 21%, mientras que Ualá paga 19% y Naranja X se ubica en torno al 18%. Todas apuntan al mismo perfil de usuario: personas que priorizan liquidez diaria y simplicidad operativa antes que inversiones más complejas como bonos, acciones o instrumentos bursátiles.

La fuerte competencia refleja además un cambio de comportamiento entre pequeños ahorristas. Con una inflación más moderada y un dólar relativamente estable, muchas personas comenzaron a comparar con mayor atención el rendimiento de sus pesos y a mover fondos hacia plataformas que ofrecen mejores tasas aun por períodos cortos.

Sin embargo, detrás de las promociones aparecen algunas limitaciones. En el caso de Fiwind, el rendimiento del 27% rige únicamente hasta un tope de $750.000. Superado ese monto, la tasa cae considerablemente. Además, las condiciones pueden modificarse sin previo aviso, ya que se trata de promociones comerciales sujetas a revisión permanente.

Otras aplicaciones también comenzaron a ofrecer esquemas escalonados para mejorar rendimientos a usuarios más activos. Ualá, por ejemplo, lanzó categorías especiales que permiten acceder a tasas de hasta 25% anual, aunque condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos de consumo e inversión dentro de la plataforma.

Mientras tanto, los tradicionales fondos money market quedaron algo relegados en materia de rentabilidad. Aunque continúan siendo una herramienta ampliamente utilizada por su bajo riesgo y rescate rápido, actualmente muestran tasas que rondan entre el 16% y el 18% anual, bastante por debajo de las promociones más agresivas de las billeteras virtuales.

Entre los fondos más utilizados aparecen opciones vinculadas a bancos, fintechs y plataformas de pago digitales. Mercado Pago, Personal Pay, Lemon, Claro Pay y varias administradoras de fondos ofrecen rendimientos que hoy resultan menos competitivos frente al avance de las cuentas remuneradas con tasas promocionales.

Los plazos fijos bancarios tampoco logran recuperar protagonismo. Según las tasas informadas por las entidades financieras, los bancos tradicionales se ubican actualmente en una franja de entre 15% y 19,5% anual para depósitos a 30 días. Incluso los bancos que ofrecen rendimientos más elevados para no clientes continúan por debajo de las tasas promocionales que hoy muestran algunas fintechs.

Pese a eso, el plazo fijo mantiene un atributo que sigue siendo valorado por muchos ahorristas: la previsibilidad. El inversor conoce desde el inicio cuánto dinero recibirá al vencimiento, sin depender de cambios en las condiciones comerciales o modificaciones de tasa. Pero esa seguridad tiene un costo evidente: el capital queda inmovilizado durante al menos un mes.

El fenómeno refleja cómo el negocio financiero digital continúa transformando los hábitos de ahorro de millones de argentinos. Las billeteras virtuales ya no compiten solamente como medios de pago o plataformas de transferencias, sino también como herramientas de inversión cotidiana para administrar liquidez.

En paralelo, la fuerte competencia entre fintechs, bancos digitales y entidades tradicionales presiona a todo el sistema financiero a revisar rendimientos y estrategias comerciales en un escenario donde cada punto de tasa comienza a ser decisivo para captar usuarios.

Con inflación más baja y mayor estabilidad financiera relativa, el mercado de los pesos volvió a convertirse en terreno de disputa. Y en esa carrera, las cuentas remuneradas aparecen hoy como las grandes protagonistas de una nueva etapa del ahorro minorista argentino.