Vuelve el debate por el dólar y crecen las dudas sobre la intervención oficial

El mercado vuelve a debatir si el tipo de cambio refleja un equilibrio real

Analistas cuestionan las intervenciones indirectas del Banco Central

Crecieron las operaciones sobre dólar futuro y bonos dólar linked

El Gobierno sostiene que la compra de reservas demuestra estabilidad cambiaria

Economistas advierten sobre riesgos futuros si aumenta la presión sobre el dólar

El FMI volvió a señalar problemas de competitividad y posible sobrevaluación del peso

Mientras el Gobierno insiste en mostrar estabilidad cambiaria y destaca la acumulación de reservas del Banco Central, en el mercado financiero vuelve a instalarse una discusión histórica de la economía argentina: hasta qué punto puede hablarse de un tipo de cambio libre y en equilibrio cuando existen fuertes intervenciones indirectas sobre los distintos segmentos del mercado.

En las últimas semanas, operadores y analistas comenzaron a observar movimientos que reabrieron viejos interrogantes sobre la política cambiaria oficial. El foco de las dudas está puesto especialmente en la participación del Banco Central en el mercado de futuros y en las operaciones vinculadas a bonos ajustados por la evolución del dólar oficial, herramientas utilizadas para moderar expectativas de devaluación sin intervenir directamente sobre el mercado spot.

El Gobierno sostiene que no existe atraso cambiario y utiliza como principal argumento las compras de divisas que viene realizando el Banco Central. Según esa visión, si el dólar estuviera artificialmente barato no habría margen para que la autoridad monetaria acumule reservas de manera sostenida en el mercado oficial.

Sin embargo, economistas críticos advierten que la situación no puede analizarse únicamente observando las compras diarias de dólares. Señalan que, al mismo tiempo que el Central absorbe divisas en el mercado spot, también mantiene posiciones importantes en contratos de dólar futuro y opera indirectamente sobre bonos dólar linked, mecanismos que terminan influyendo sobre las expectativas cambiarias y sobre el precio implícito del dólar hacia adelante.

La discusión tomó fuerza luego de una serie de movimientos registrados durante los últimos días. El dólar, que había permanecido relativamente estable por debajo de los $1.400 durante gran parte de mayo, registró una suba que lo llevó momentáneamente por encima de los $1.440. Ese desplazamiento coincidió con un aumento de la actividad oficial en el mercado de futuros y con operaciones significativas sobre bonos atados al tipo de cambio.

Analistas financieros observaron además un fuerte movimiento sobre títulos dólar linked por un volumen cercano a los u$s500 millones. En el mercado se presume que el Banco Central habría tenido un rol central en esas operaciones, destinadas a absorber pesos y reducir presiones sobre la demanda de dólares financieros.

La utilización de estos instrumentos no es nueva. Durante gran parte del año pasado, el debate sobre la intervención indirecta dominó las discusiones económicas. En aquel momento, el Banco Central era cuestionado por intervenir fuertemente en futuros para contener expectativas devaluatorias, aun asumiendo el riesgo de enfrentar pérdidas millonarias si finalmente el tipo de cambio terminaba subiendo más de lo previsto.

Los críticos de esa estrategia sostienen que cuando el Central reduce artificialmente las tasas implícitas del dólar futuro incentiva a los inversores a desprenderse de dólares y posicionarse en instrumentos en pesos. De esa manera, se logra contener el precio de la divisa sin necesidad de vender reservas propias. Sin embargo, el mecanismo implica riesgos potenciales: si el mercado finalmente impone una devaluación superior a la prevista, la entidad debe afrontar pagos en pesos que terminan alimentando presiones monetarias adicionales.

En paralelo, las tasas implícitas de cobertura cambiaria volvieron a descender durante las últimas ruedas. Ese fenómeno favorece las estrategias financieras conocidas como “tasa sintética”, mediante las cuales inversores colocan fondos en instrumentos en pesos mientras adquieren cobertura barata frente a una eventual suba del dólar.

Otro de los aspectos que genera debate es el costo futuro de las operaciones con bonos dólar linked. Cuando el Banco Central vende masivamente esos títulos en el mercado secundario, absorbe liquidez y ayuda a reducir tensiones cambiarias en el corto plazo. Pero, al mismo tiempo, transforma deuda intraestatal en deuda colocada en manos privadas, incrementando compromisos financieros futuros.

Aunque actualmente el mercado cambiario se mantiene relativamente estable, economistas advierten que el contexto favorable podría no sostenerse indefinidamente. La fuerte liquidación del sector agroexportador y la mejora internacional del precio del petróleo vienen aportando un flujo de dólares que ayuda a contener tensiones, pero existen dudas sobre la sostenibilidad de ese escenario a mediano plazo.

En ese marco, también comenzaron a cobrar relevancia algunas observaciones del Fondo Monetario Internacional respecto del nivel del tipo de cambio argentino. Según evaluaciones técnicas incluidas en informes recientes del organismo, el peso continuaría mostrando señales de sobrevaluación y existirían problemas de competitividad externa.

El FMI evitó recomendar explícitamente una devaluación, pero sugirió permitir una mayor flexibilidad cambiaria para absorber eventuales shocks internacionales. La preocupación del organismo se vincula especialmente con el deterioro de la cuenta corriente y con la posibilidad de que un contexto internacional menos favorable complique la acumulación de reservas y el acceso al financiamiento externo.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su defensa del esquema actual y apuesta a sostener la estabilidad cambiaria como uno de los pilares centrales de su programa económico. Sin embargo, las discusiones sobre la verdadera situación del dólar y el alcance de las intervenciones oficiales vuelven lentamente al centro del debate económico argentino.