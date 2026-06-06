Sorpresa en París: Cobolli avanzó sin jugar y disputará la final ante Zverev

El cuadro masculino de Roland Garros ya tiene definidos a sus protagonistas para la gran final. El alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cobolli se enfrentarán por primera vez en una definición de Grand Slam con el objetivo de conquistar el trofeo más importante de sus carreras y convertirse en el nuevo campeón del Abierto de Francia.

La jornada de semifinales dejó emociones, una clasificación trabajada y una inesperada baja que terminó modificando por completo el panorama del torneo.

Zverev volvió a dar un paso más hacia el sueño

Alexander Zverev confirmó su condición de favorito y logró avanzar a la final tras derrotar al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 en la cancha Philippe Chatrier.

El alemán necesitó poco más de tres horas para imponerse ante una de las revelaciones del certamen y alcanzar la cuarta final de Grand Slam de su carrera. Con su experiencia y solidez desde el fondo de la cancha, consiguió controlar los momentos decisivos del encuentro y selló una victoria que lo acerca a un objetivo que persigue desde hace años.

A sus 29 años, Zverev tendrá una nueva oportunidad de conquistar su primer título grande después de las derrotas sufridas en las finales del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

La edición 2026 aparece como una oportunidad inmejorable para el alemán. Las ausencias y eliminaciones prematuras de varios de los principales favoritos dejaron un escenario abierto que ahora lo encuentra como uno de los grandes candidatos a levantar la Copa de los Mosqueteros.

Además, una eventual consagración significaría el regreso de Alemania a la cima del tenis masculino, algo que no ocurre desde los tiempos de Boris Becker.

La inesperada clasificación de Cobolli

La otra semifinal tuvo un desenlace completamente distinto. Flavio Cobolli consiguió el pasaje a la final sin necesidad de disputar su partido debido a la baja de Matteo Arnaldi.

El tenista italiano debió retirarse del torneo luego de sufrir un fuerte cuadro gastrointestinal que le impidió competir en condiciones físicas adecuadas. La decisión fue comunicada pocas horas antes del encuentro, generando sorpresa en el ambiente del tenis.

Arnaldi atravesaba el mejor momento de su carrera y se encontraba ante la posibilidad de disputar la primera semifinal de Grand Slam de su trayectoria, pero los problemas de salud terminaron frustrando su participación.

Cobolli, por su parte, recibió la noticia con sentimientos encontrados. Más allá de la alegría por alcanzar la primera final grande de su carrera, lamentó profundamente la situación de su compatriota y amigo, quien se vio obligado a abandonar el torneo de manera inesperada.

Una final con historia por escribir

El encuentro definirá a un campeón inédito en Roland Garros y a un nuevo ganador de Grand Slam.

Mientras Zverev intentará romper una larga serie de frustraciones en finales importantes, Cobolli buscará completar el mejor torneo de su vida y coronarse por primera vez en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial.

Cuándo se juega la final de Roland Garros

La final masculina entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli se disputará este domingo en la cancha Philippe Chatrier.

El partido comenzará a las 10:00 de Argentina y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.