Villa General Belgrano representará a Córdoba en el programa de turismo de la ONU

Villa General Belgrano, fue elegida para ser la representante de Córdoba en el programa internacional de los Best Tourism Villages 2026, impulsado por ONU Turismo.

La iniciativa está orientada a distinguir a los mejores pueblos turísticos del mundo por su desarrollo sostenible, su identidad cultural y el trabajo de sus comunidades locales.

En el marco de una nueva edición del Consejo Federal de Turismo (CFT), que se desarrolló en Mendoza, se anunció la selección de los ocho destinos argentinos que competirán en este certamen.

Luego de la evaluación realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, fueron seleccionados ocho destinos sobre un total de 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas.

Los pueblos elegidos son: Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “La selección de Villa General Belgrano como representante de Córdoba y de la Argentina en esta instancia internacional es un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad para preservar su identidad, potenciar sus tradiciones y consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable”.

Y agregó: “Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural. Este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible”.

El programa Best Tourism Villages tiene como objetivo reconocer a pueblos rurales que preservan y promueven valores culturales, naturales y comunitarios, a través de modelos de desarrollo turístico sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales.

La iniciativa busca poner en valor la diversidad de la oferta turística argentina y visibilizar destinos que expresan de manera auténtica sus tradiciones, estilos de vida y patrimonio cultural.

Asimismo, Argentina será sede de la ceremonia de premiación internacional que se realizará en diciembre de este año, cuando ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial en la edición 2026.

Cabe destacar que en esta edición se registró un récord de postulaciones en el país, con un incremento del 80 % respecto al año anterior.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación también adelantaron que se desarrollarán nuevas acciones de fortalecimiento y posicionamiento para los pueblos participantes, entre ellas el Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV previsto para agosto y la presencia de la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo (FIT).