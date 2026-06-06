Trump aseguró que Irán rechaza un acuerdo de paz porque se siente “fuerte y orgulloso”

El presidente de Donald Trump sostuvo que Irán todavía no aceptó un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente, aunque se mostró convencido de que las autoridades iraníes terminarán sentándose a negociar con Washington ante el deterioro de su situación interna y militar.

Según explicó el mandatario estadounidense, la negativa actual responde a una cuestión de orgullo político y fortaleza institucional, pero consideró que el régimen no podrá sostener esa postura indefinidamente.

“Son fuertes y orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción”, afirmó Trump durante una entrevista con NBC News, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.

Trump defendió el ritmo de las negociaciones

El líder republicano rechazó las críticas sobre la falta de avances rápidos en las conversaciones y comparó el conflicto actual con otras guerras prolongadas de la historia reciente.

A su entender, alcanzar una solución diplomática en una confrontación de esta magnitud requiere tiempo y negociaciones complejas, especialmente en una región marcada por décadas de enfrentamientos y disputas geopolíticas.

Trump insistió en que las conversaciones continúan abiertas y aseguró que las negociaciones se encuentran en una etapa decisiva, aunque evitó brindar detalles sobre los posibles términos de un acuerdo.

“Irán está al borde del colapso”

Durante sus declaraciones, el presidente estadounidense volvió a destacar los resultados de las operaciones militares llevadas adelante por Estados Unidos y aseguró que gran parte de la infraestructura estratégica iraní fue destruida.

Según indicó, los ataques afectaron instalaciones vinculadas a la producción de drones, misiles y plataformas de lanzamiento.

Además, sostuvo que Teherán conserva apenas una fracción de su capacidad militar original y reiteró que la prioridad de Washington es impedir que la república islámica desarrolle armamento nuclear.

“Estamos teniendo un gran éxito con Irán”, afirmó Trump, quien agregó que el país persa “no está en condiciones de tener un arma nuclear”.

El petróleo y el impacto económico del conflicto

El mandatario también se refirió a la evolución de los precios internacionales del petróleo y consideró que el mercado reaccionó mejor de lo esperado frente a la crisis regional.

Trump destacó que muchos analistas pronosticaban una disparada mucho mayor en los valores del crudo, especialmente por las tensiones en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

“La gente pensaba que iba a ser mucho peor. Hoy el petróleo ronda los 97 dólares por barril y algunos creían que podía llegar a los 300 dólares”, señaló.

En los últimos días, los precios del crudo registraron una baja superior al 2%, impulsada por una menor demanda de China y por un incremento de las exportaciones estadounidenses, factores que ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre una posible escasez global.

La exigencia de Irán para avanzar hacia un acuerdo

Mientras continúan los contactos diplomáticos, un alto funcionario iraní aseguró que cualquier entendimiento con Estados Unidos dependerá de una condición central: la liberación de 24.000 millones de dólares pertenecientes a Irán y actualmente congelados.

Según indicó el representante, ese paso sería una señal concreta de confianza por parte de Washington y permitiría destrabar las conversaciones.

“Si Trump quiere alcanzar un acuerdo con Irán, esos fondos son una prueba que Estados Unidos debe superar”, afirmó el funcionario en declaraciones a CNN.

Sin embargo, desde Teherán mantienen una postura cautelosa. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró que hasta el momento no se registraron avances significativos, pese a los intercambios de mensajes que continúan a través de mediadores internacionales.

Crece el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

En paralelo a las negociaciones, el movimiento de embarcaciones en el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de atención.

Fuentes vinculadas al Comando Central de Estados Unidos informaron que cerca de mil buques comerciales atravesaron la zona durante los últimos dos meses, una cifra que refleja la importancia estratégica de la ruta para el comercio energético mundial.

Las autoridades estadounidenses detectaron además un aumento de los llamados “tránsitos oscuros”, una práctica mediante la cual algunas embarcaciones apagan sus sistemas de localización para evitar ser identificadas durante el paso por áreas consideradas de riesgo.

El fenómeno se produce en medio de los esfuerzos internacionales para garantizar la circulación de petróleo y evitar nuevas alteraciones en el suministro energético global, un factor clave para la estabilidad económica de numerosos países.