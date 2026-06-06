Macri reapareció en Santa Fe y llamó a consolidar el cambio de cara a 2027

El expresidente Mauricio Macri desembarcó este viernes en la ciudad de Santa Fe para participar de una actividad política enmarcada en la gira nacional "Próximo Paso", una iniciativa con la que el PRO busca fortalecer su presencia territorial y proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su visita, el exmandatario mantuvo un encuentro con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, con quien además recorrió las obras vinculadas a los futuros Juegos Sudamericanos. La agenda incluyó una reunión en la Casa de Gobierno provincial, donde intercambiaron opiniones sobre la actualidad política y los desafíos de gestión.

Más tarde, ante dirigentes, militantes y simpatizantes, Macri centró su discurso en la necesidad de consolidar las transformaciones impulsadas en los últimos años y evitar retrocesos en el rumbo político del país.

El líder del PRO recordó los cambios impulsados durante su gestión presidencial y cuestionó el regreso de modelos políticos que, según afirmó, perjudicaron el desarrollo del país. En ese contexto, sostuvo que el desafío actual es construir bases sólidas para que las reformas implementadas tengan continuidad en el tiempo.

Asimismo, remarcó la importancia de la planificación y del trabajo conjunto como herramientas fundamentales para el crecimiento nacional. Según señaló, la improvisación ha sido uno de los principales obstáculos que enfrentó la Argentina durante décadas y debe ser reemplazada por una visión estratégica de largo plazo.

Uno de los momentos más destacados del encuentro se produjo cuando se dirigió especialmente a los jóvenes presentes. Allí agradeció el acompañamiento de las nuevas generaciones y destacó el papel que tendrán en la construcción política de los próximos años.

Con un mensaje orientado al futuro, Macri aseguró que su espacio político busca convertirse en una alternativa capaz de aportar experiencia y propuestas dentro del escenario nacional. La actividad formó parte de una serie de encuentros que el PRO desarrolla en distintas provincias con el objetivo de fortalecer su estructura y preparar el camino hacia los próximos desafíos electorales.