Agroactiva mostró un nuevo perfil productivo: empresas del agro avanzan hacia la minería y la energía

La última edición de Agroactiva, desarrollada en la ciudad de Armstrong, dejó en evidencia una transformación que comienza a consolidarse dentro del entramado productivo argentino: numerosas empresas tradicionalmente vinculadas al sector agropecuario están expandiendo sus actividades hacia industrias como la minería, el petróleo y los desarrollos energéticos asociados a Vaca Muerta.

En ese contexto, Bryan J. Mayer recorrió la muestra acompañado por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la visita mantuvieron encuentros con empresarios, productores y referentes de distintas compañías presentes en la exposición.

Tras las reuniones, Mayer destacó la capacidad de adaptación que vienen demostrando muchas firmas argentinas frente a los cambios del escenario económico y productivo. Según señaló, uno de los aspectos más relevantes observados en la feria fue el interés creciente por diversificar actividades y explorar nuevos mercados más allá del sector agropecuario.

A su entender, este fenómeno refleja el espíritu emprendedor de quienes invierten, producen y generan empleo en el país, apostando a la innovación y a la búsqueda constante de oportunidades. En esa línea, remarcó la importancia de impulsar el crecimiento a través de la competitividad, el desarrollo de nuevos negocios y la generación de actividad económica genuina.

Durante la recorrida también visitó AyC Soluciones Oleohidráulicas, empresa con sede en Rafaela que participa activamente en distintos segmentos industriales del país. Allí dialogó con sus directivos y trabajadores sobre la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta la industria nacional.

Mayer destacó el caso de la firma rafaelina como un ejemplo del potencial productivo local. Señaló que se trata de una empresa que genera empleo en la ciudad y que ha logrado expandir su presencia a nivel nacional, alcanzando a más de 1.500 clientes en distintos puntos del país.

La participación de empresas de diversas regiones y la apertura hacia nuevas áreas de negocio marcaron una de las principales tendencias de Agroactiva 2026, una muestra que volvió a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro para el sector productivo argentino.