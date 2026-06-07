Armenia acude a las urnas en una elección que puede redefinir su relación con Rusia y Occidente

Armenia vive una de las elecciones más trascendentales desde su independencia. Este domingo, los ciudadanos acudirán a las urnas en un clima de fuerte polarización política y creciente tensión internacional, en una votación que podría redefinir el rumbo geopolítico del país durante los próximos años.

La disputa electoral trasciende la política interna y se transformó en una decisión estratégica sobre el lugar que ocupará Armenia en el escenario internacional. De un lado se encuentra el primer ministro Nikol Pashinyan, quien impulsa un acercamiento progresivo a Occidente y a la Unión Europea; del otro, sectores opositores que defienden la continuidad de los vínculos históricos con Rusia, tradicional aliado de Ereván.

Una elección marcada por la herida de Karabaj

El contexto de estos comicios está profundamente condicionado por las consecuencias de la crisis de Nagorno Karabaj. En 2023, Azerbaiyán recuperó el control total del enclave tras una ofensiva militar que provocó el éxodo de decenas de miles de armenios y generó un fuerte impacto político y social dentro del país.

La pérdida de Karabaj debilitó la confianza de gran parte de la población en el sistema de alianzas regionales y abrió un intenso debate sobre la política exterior armenia. Para muchos ciudadanos, las elecciones representan una oportunidad para definir cómo evitar nuevos conflictos y garantizar la seguridad nacional.

Pashinyan apuesta por la paz y la integración occidental

El primer ministro Nikol Pashinyan convirtió la campaña en una defensa de su estrategia para alcanzar una paz duradera con Azerbaiyán. Según sostiene, una victoria contundente de su partido, Contrato Civil, permitiría avanzar con mayor solidez en las negociaciones regionales y reducir el riesgo de una nueva guerra.

Durante la campaña, el mandatario advirtió que una derrota electoral podría derivar en una situación de inestabilidad que reavive las tensiones con Bakú. Sus críticos, sin embargo, consideran que utiliza el miedo a un nuevo conflicto como herramienta política para consolidar apoyo.

Al mismo tiempo, Pashinyan busca profundizar la cooperación con Europa y fortalecer las relaciones con países occidentales, una postura que generó preocupación en Moscú.

Rusia observa con inquietud el giro armenio

Las relaciones entre Armenia y Rusia atraviesan uno de sus momentos más delicados en décadas. Aunque ambos países mantienen acuerdos de cooperación y continúan siendo socios económicos importantes, el vínculo político se deterioró significativamente tras la crisis de Karabaj.

Desde Moscú surgieron advertencias sobre las consecuencias de un alejamiento de la órbita rusa. El presidente Vladimir Putin llegó a comparar la situación armenia con el proceso que vivió Ucrania antes de profundizar sus relaciones con la Unión Europea.

Además, en las semanas previas a la votación, se registraron nuevas tensiones comerciales entre ambos países. Las autoridades armenias denunciaron presiones económicas, campañas de desinformación e intentos de influir en el proceso electoral.

El respaldo de Occidente

Mientras Rusia manifiesta preocupación por el rumbo político de Armenia, varios líderes occidentales expresaron públicamente su simpatía hacia el gobierno de Pashinyan.

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su apoyo a la continuidad del actual primer ministro, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron reforzó los vínculos diplomáticos durante una reciente visita a Ereván.

Estos gestos fueron interpretados como una muestra del creciente interés occidental en el Cáucaso Sur, una región estratégica donde confluyen intereses de Europa, Rusia, Turquía e Irán.

Una oposición que reivindica la alianza con Moscú

Entre los principales referentes opositores se encuentra el empresario Samvel Karapetyan, líder del partido Armenia Fuerte, quien cuestiona la estrategia de acercamiento a Occidente.

Karapetyan sostiene que Rusia continúa siendo el principal socio económico y estratégico del país y advierte sobre los riesgos de romper un vínculo construido durante décadas. El dirigente permanece bajo arresto domiciliario acusado de conspiración contra el gobierno, cargos que rechaza y considera parte de una persecución política.

Para los sectores opositores, el futuro de Armenia debe construirse a partir de una política exterior equilibrada que preserve la cooperación con Moscú y evite conflictos innecesarios con su principal aliado histórico.

Una sociedad dividida

La campaña dejó en evidencia una profunda división dentro de la sociedad armenia. Mientras algunos responsabilizan a Pashinyan por la pérdida de Karabaj y exigen un cambio de rumbo, otros consideran que el país debe consolidar su independencia política y reducir la influencia rusa.

Las discusiones sobre seguridad, soberanía nacional, democracia y relaciones internacionales dominaron el debate público durante las últimas semanas, reflejando la complejidad del momento que atraviesa el país.

Lo que está en juego

Más allá de la composición del próximo Parlamento, el resultado de las elecciones tendrá consecuencias directas sobre la política exterior armenia y sobre las negociaciones con Azerbaiyán.

El oficialismo aspira a obtener una mayoría suficiente para impulsar reformas institucionales consideradas clave para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo. La oposición, en cambio, busca frenar esos cambios y reorientar la estrategia internacional del país.

Con la sombra de la guerra aún presente y en medio de una creciente disputa entre Rusia y Occidente por la influencia regional, Armenia se enfrenta a una decisión que podría marcar su destino político y geopolítico durante la próxima década.