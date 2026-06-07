Alarma en Argentina: posibles cambios en la lista mundialista a pocos días del debut

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta una situación que genera preocupación puertas adentro. Tras el amistoso disputado este sábado, Lionel Scaloni reconoció que varios futbolistas no se encuentran en plenitud física y dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones de último momento en la lista mundialista.

La situación se volvió más delicada luego de la confirmación de la baja de Leonardo Balerdi, una ausencia que obligó al cuerpo técnico a replantear diferentes escenarios antes de la fecha límite establecida por la FIFA.

Scaloni no descarta cambios en la convocatoria

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador argentino admitió que existen varios jugadores con molestias físicas y que el análisis no se limita únicamente a la defensa.

“La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos situaciones con otros compañeros”, explicó Scaloni en referencia a la lesión que dejó afuera al defensor.

El técnico fue aún más claro al describir el estado general del plantel y reconoció que la situación médica requiere un seguimiento permanente.

“No quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores. Capaz esa decisión de sumar a alguien no pasa solo por un marcador central”, sostuvo.

Sus declaraciones generaron incertidumbre respecto a la condición física de algunos futbolistas que integran la nómina para la Copa del Mundo.

Buenas noticias para Nico Paz y Julián Álvarez

Pese a las preocupaciones, Scaloni también llevó tranquilidad sobre dos jugadores que habían despertado dudas durante los últimos días.

El entrenador confirmó que Nico Paz ya se encuentra recuperado y puede entrenarse normalmente junto al resto del grupo, una noticia importante para las variantes ofensivas y el recambio en el mediocampo.

Además, despejó cualquier interrogante sobre la situación de Julián Álvarez.

“Con Julián hay total tranquilidad. No van a tener problemas para llegar en óptimas condiciones”, afirmó el seleccionador, descartando complicaciones físicas de consideración para el delantero.

La decisión se tomará en los próximos días

Más allá de la preocupación existente, el cuerpo técnico no quiere apresurarse ni tomar decisiones que puedan resultar equivocadas.

Por ese motivo, Scaloni confirmó que aguardará la evolución de los futbolistas que presentan molestias antes de definir si será necesario convocar nuevos nombres para reforzar el plantel.

“Si nos apresuramos puede ser una decisión errada. No vamos a tomar una postura definitiva hasta el partido del martes y ver cómo están los demás chicos”, explicó.

Horas decisivas antes del Mundial

Las próximas jornadas serán determinantes para conocer el estado físico definitivo del plantel argentino. El cuerpo técnico monitoreará día a día a los futbolistas que arrastran molestias y evaluará si alguno corre riesgo de perderse la cita mundialista.

Mientras tanto, la baja de Balerdi ya obligó a modificar los planes originales y mantiene en alerta a la delegación argentina, que busca llegar al debut con el plantel en las mejores condiciones posibles.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Scaloni deberá resolver en tiempo récord si apuesta por esperar la recuperación de sus jugadores o si introduce cambios de emergencia para afrontar el máximo desafío del fútbol internacional.