Zverev busca romper su mala racha en Grand Slam

Roland Garros conocerá este domingo a un nuevo campeón. En una final inesperada que rompió todos los pronósticos previos al torneo, el alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cobolli se enfrentarán en el estadio Philippe Chatrier con un objetivo en común: conquistar el primer título de Grand Slam de sus respectivas carreras.

La definición comenzará a las 10:00 de Argentina y promete marcar un momento histórico para cualquiera de los dos protagonistas, ya que ninguno logró levantar anteriormente uno de los cuatro trofeos más importantes del circuito.

Una oportunidad única para Zverev

Para Alexander Zverev, actual número tres del ranking mundial, la final representa una nueva oportunidad de terminar con una cuenta pendiente que arrastra desde hace varios años.

El alemán ya disputó tres finales de Grand Slam y en todas se quedó a las puertas de la gloria. Sus derrotas en el US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025 alimentaron la sensación de que todavía tiene una deuda pendiente con los torneos más importantes del tenis.

Ahora, con mayor experiencia y después de superar al checo Jakub Mensik en semifinales, buscará aprovechar una edición marcada por varias ausencias y sorpresas para finalmente consagrarse campeón.

Cobolli, la gran revelación del torneo

Del otro lado de la red estará Flavio Cobolli, la gran sorpresa de esta edición de Roland Garros.

El joven italiano protagonizó una campaña memorable y logró alcanzar la primera final de Grand Slam de su carrera. Su clasificación al partido decisivo llegó en circunstancias poco habituales, ya que su compatriota Matteo Arnaldi debió retirarse antes de disputar la semifinal debido a una fuerte intoxicación estomacal.

Con menos presión y el impulso de una actuación que ya superó todas las expectativas, Cobolli intentará completar la semana más importante de su vida deportiva con una consagración histórica.

Un duelo sin antecedentes

Uno de los aspectos más llamativos de la final es que ambos jugadores nunca se enfrentaron en el circuito profesional de la ATP.

La ausencia de antecedentes directos agrega una importante cuota de incertidumbre al encuentro, ya que ninguno de los dos cuenta con referencias previas sobre cómo responderá el rival en una instancia de semejante exigencia.

Mientras Zverev intentará imponer su potencia desde el fondo de la cancha y su experiencia en partidos decisivos, Cobolli buscará apoyarse en su confianza y en el impulso que le permitió llegar hasta esta instancia.

Un torneo marcado por las sorpresas

La edición 2026 de Roland Garros estuvo atravesada por resultados inesperados y por una fuerte renovación generacional.

Las eliminaciones prematuras de figuras como Jannik Sinner y Novak Djokovic modificaron completamente el panorama del torneo y abrieron la puerta para que nuevos protagonistas llegaran a las instancias decisivas.

Ahora, con el trofeo en juego, Zverev y Cobolli buscarán cerrar una edición inolvidable escribiendo el capítulo más importante de sus carreras. Para uno será la revancha definitiva; para el otro, la posibilidad de concretar una de las mayores sorpresas del tenis reciente.