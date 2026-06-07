Argentina superó a Honduras con autoridad y llega afilada al Mundial 2026

La Selección Argentina cumplió con los pronósticos y derrotó por 2-0 a Honduras en su último amistoso de preparación antes del inicio del Mundial 2026. Con goles de Lautaro Martínez y Giovanni Simeone, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó de principio a fin y dejó buenas sensaciones de cara a la cita mundialista.

Ante un rival de escasa resistencia, la Albiceleste monopolizó la posesión de la pelota, generó las principales situaciones de peligro y aprovechó el encuentro para darles rodaje a varios futbolistas que habitualmente no integran el equipo titular.

Además, algunos jóvenes que no formarán parte de la lista mundialista tuvieron la oportunidad de sumar minutos y mostrar parte de su potencial pensando en el futuro de la Selección.

Dominio absoluto y apertura desde los doce pasos

Desde el arranque, Argentina tomó el control del partido y se instaló en campo rival. Durante los primeros minutos generó varias aproximaciones a través de Lautaro Martínez, Giovanni Simeone y Thiago Almada, aunque le costó transformar ese dominio en goles.

La resistencia hondureña se quebró cerca del cierre de la primera mitad. Tras una jugada dentro del área, Nicolás Tagliafico capturó un rebote y fue derribado por un defensor. El árbitro sancionó penal y Lautaro Martínez se encargó de cambiarlo por gol para establecer el 1-0.

Más allá de la ventaja, la principal tranquilidad para el cuerpo técnico fue que ninguno de los futbolistas sufrió inconvenientes físicos en un encuentro que generaba cierta preocupación por la proximidad del Mundial.

Simeone amplió la ventaja

Para el complemento, Scaloni realizó modificaciones y envió al campo de juego a Facundo Medina y Rodrigo De Paul.

La Selección mantuvo la iniciativa y encontró rápidamente el segundo tanto. A los pocos minutos del reinicio, Lautaro Martínez asistió con un elegante taco a Giovanni Simeone, quien definió con precisión para sellar el 2-0.

La jugada reflejó una de las conexiones ofensivas más destacadas de la noche y terminó de inclinar definitivamente el partido a favor del conjunto argentino.

Rotación y minutos para todos

Con el resultado controlado, Scaloni aprovechó el encuentro para administrar cargas físicas y observar variantes.

Durante la segunda etapa ingresaron Enzo Fernández, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y José Manuel López, entre otros futbolistas que buscaron sumar ritmo competitivo antes del debut mundialista.

El propio López tuvo una de las ocasiones más claras del tramo final, aunque no logró concretar frente al arco rival.

Sobre el cierre también hubo lugar para varios juveniles que tuvieron la oportunidad de debutar con la camiseta argentina. Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda ingresaron en los minutos finales y vivieron una experiencia que podría ser el primer paso de un largo recorrido en la Selección Mayor.

Un ensayo positivo antes del gran desafío

Si bien la falta de contundencia en algunas jugadas sigue siendo un aspecto a corregir, Argentina cerró su preparación con una victoria cómoda, sin sobresaltos y sin lesionados.

Con el funcionamiento colectivo consolidado, varias alternativas sumando minutos y la tranquilidad de contar con el plantel completo, la Albiceleste emprenderá ahora el viaje hacia el Mundial 2026 con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.