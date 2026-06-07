Leonardo Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial con la Selección Argentina

La Selección Argentina recibió una noticia inesperada y preocupante a pocos días del inicio del Mundial 2026. El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular durante uno de los últimos entrenamientos del equipo y quedó descartado para disputar la máxima cita del fútbol internacional.

La baja obliga al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a modificar sus planes sobre la marcha y definir en las próximas horas quién ocupará el lugar vacante dentro de la lista definitiva presentada ante la FIFA.

Una lesión que cambia los planes

El inconveniente físico se produjo durante una práctica realizada en la concentración argentina y los estudios médicos posteriores confirmaron que el marcador central padece un desgarro que demandará varias semanas de recuperación.

Los tiempos estimados de rehabilitación superan ampliamente lo que resta para el inicio del torneo, por lo que el futbolista no llegará en condiciones de competir al más alto nivel durante la Copa del Mundo.

Frente a este escenario, la decisión del cuerpo técnico fue inmediata: desafectar al defensor y avanzar en la búsqueda de un reemplazante para completar el plantel.

Scaloni debe recurrir a la lista de reserva

De acuerdo con el reglamento establecido por la FIFA, la Selección solo puede reemplazar a Balerdi con un futbolista que forme parte de la lista preliminar de 55 jugadores presentada previamente por la Asociación del Fútbol Argentino.

Esa nómina ofrece varias alternativas para reforzar la defensa, aunque el cuerpo técnico analiza cuidadosamente cada opción antes de tomar una determinación definitiva.

La elección no solo contempla el nivel futbolístico de cada candidato, sino también aspectos tácticos y características específicas que encajen dentro del funcionamiento habitual del equipo.

Senesi aparece como principal candidato

Entre los nombres que integran la lista de reserva, uno parece sacar ventaja sobre el resto: Marcos Senesi.

El defensor del Bournemouth atraviesa un buen presente en la Premier League y reúne varias condiciones que resultan atractivas para Scaloni. Su experiencia en el fútbol europeo, su capacidad para desempeñarse en distintos esquemas defensivos y su perfil zurdo lo convierten en una alternativa muy valorada por el cuerpo técnico.

Por ese motivo, el ex zaguero de San Lorenzo aparece hoy como el principal candidato para ocupar el lugar que dejó vacante Balerdi.

Horas decisivas para la Selección

A pesar de que Senesi corre con ventaja, la decisión todavía no está tomada. Scaloni y sus colaboradores continúan evaluando todas las variantes disponibles antes de comunicar oficialmente el reemplazante.

La intención del entrenador es elegir al futbolista que mejor se adapte a las necesidades del equipo y que pueda integrarse rápidamente a la dinámica del plantel en un momento clave de la preparación.

Mientras tanto, la baja de Balerdi representa el primer contratiempo importante para Argentina en la antesala del Mundial 2026, una competencia en la que la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar y volver a ser protagonista en la máxima escena del fútbol mundial.