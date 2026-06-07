La historia que emocionó a todos: el gesto solidario de Indio Solari con el hermano de Caramelito Carrizo

La partida de Indio Solari generó una profunda conmoción entre sus seguidores y el ambiente del rock argentino. Con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse las historias sobre su costado más humano, y una de las más conmovedoras fue compartida por Caramelito Carrizo, quien recordó el apoyo incondicional que el músico brindó a su hermano, Martín Carrizo, durante la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Una batalla que movilizó a toda una comunidad

La historia se remonta a 2017, cuando Martín Carrizo, reconocido baterista y miembro de la banda de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, recibió el diagnóstico de ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

Ante la gravedad del cuadro, familiares, amigos y colegas iniciaron distintas acciones para reunir fondos que permitieran acceder a tratamientos experimentales en el exterior, con la esperanza de mejorar su calidad de vida y frenar el avance de la enfermedad.

El papel fundamental de Indio Solari

Durante una entrevista radial, Caramelito recordó que el apoyo de Indio Solari fue determinante para que su hermano pudiera viajar a Estados Unidos y realizar un tratamiento durante un largo período.

Según relató, el artista no solo acompañó la iniciativa, sino que ayudó a generar las condiciones necesarias para que Martín tuviera acceso a esa oportunidad médica. Para la conductora, aquel gesto marcó un antes y un después en uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia.

Un recital solidario histórico

Uno de los hechos más recordados fue la realización de un recital benéfico en el Estadio Malvinas Argentinas. El evento tuvo una característica inédita: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron sin la presencia de Solari, algo que hasta ese momento no había ocurrido.

La totalidad de lo recaudado fue destinada a colaborar con el tratamiento de Martín, generando una ayuda económica fundamental para afrontar los elevados costos médicos y de estadía en el exterior.

Sin embargo, para la familia Carrizo, el impacto de aquella iniciativa fue mucho más allá del dinero. El recital movilizó a miles de personas y se convirtió en una enorme demostración de afecto, solidaridad y acompañamiento.

Un acompañamiento permanente

Caramelito también destacó que el vínculo de Solari con Martín no se limitó a la organización del recital o al respaldo económico. Durante el tiempo que permaneció en Estados Unidos, el músico mantuvo un contacto constante con él y con su familia.

Según contó, el cantante se interesaba diariamente por la evolución del tratamiento, enviaba mensajes, compartía bromas y buscaba sostener anímicamente a Martín en medio de una situación extremadamente compleja.

Ese acompañamiento emocional, explicó la conductora, fue tan importante como cualquier ayuda material, ya que permitió atravesar con mayor fortaleza un proceso lleno de incertidumbre.

Un gesto que quedó grabado para siempre

Años después, Caramelito continúa recordando con emoción la actitud de Carlos Alberto Solari. La conductora aseguró que tuvo la oportunidad de agradecerle personalmente y de expresarle que su ayuda trascendió cualquier cuestión económica.

Para la familia, el gesto del histórico referente del rock nacional representó una muestra de generosidad difícil de olvidar y una prueba del enorme compromiso humano que mantenía con las personas que formaban parte de su entorno.

En medio de los homenajes que surgieron tras su fallecimiento, esta historia volvió a cobrar relevancia y dejó al descubierto una faceta menos conocida del artista: la de un hombre dispuesto a acompañar y tender una mano cuando más se lo necesitaba.