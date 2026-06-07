La drástica decisión de Gustavo Alfaro en Paraguay tras la lesión de su estrella

La Selección de Paraguay recibió una noticia que genera inquietud a pocos días del comienzo del Mundial 2026. Su principal figura ofensiva, Julio Enciso, sufrió una lesión durante el último amistoso preparatorio ante Nicaragua y quedó descartado para el estreno de la Albirroja en la Copa del Mundo.

El atacante abandonó el campo de juego entre lágrimas y debió ser retirado en camilla, una imagen que encendió inmediatamente las alarmas dentro del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.

Una baja sensible para el inicio del torneo

Los estudios realizados tras el encuentro confirmaron que Enciso sufrió un fuerte traumatismo en el cuádriceps derecho, una molestia que compromete su disponibilidad para los primeros compromisos del certamen.

A pesar de la lesión, el entrenador decidió mantener al futbolista dentro de la lista definitiva de 26 convocados que viajarán a Estados Unidos para disputar la competencia.

Sin embargo, el cuerpo médico paraguayo ya descartó por completo su participación en el debut frente a la selección anfitriona, un partido clave para las aspiraciones del equipo en el Grupo D.

Tratamiento intensivo y evaluación permanente

La prioridad inmediata de los médicos será reducir la inflamación y acelerar la recuperación del delantero mediante sesiones de fisioterapia y trabajos específicos de rehabilitación.

El plan contempla una evaluación diaria de su evolución física una vez instalado el plantel en su centro de operaciones ubicado en California.

Dentro de la delegación existe cautela respecto a los tiempos de recuperación. El cuerpo técnico considera que una recuperación apresurada podría agravar la lesión y comprometer el rendimiento del jugador durante el resto del torneo.

Dudas también para el segundo partido

El panorama tampoco es alentador para el segundo compromiso de Paraguay en la fase de grupos.

Aunque la recuperación continúa bajo seguimiento permanente, las estimaciones iniciales indican que Enciso tendría muy pocas posibilidades de estar disponible para enfrentar a Turquía, debido a la cercanía entre ambos encuentros.

Por el momento, la prioridad será que el futbolista llegue en las mejores condiciones posibles para la etapa decisiva de la competencia, evitando riesgos innecesarios que puedan agravar la lesión.

Un jugador clave para la ilusión paraguaya

La posible ausencia de Enciso representa un golpe importante para Paraguay, ya que el delantero llegaba al Mundial como una de las principales referencias ofensivas del equipo y una de las figuras más desequilibrantes del plantel.

Su velocidad, capacidad de gambeta y peso ofensivo lo convierten en una pieza fundamental dentro del esquema de Alfaro, motivo por el cual todo el país sigue con atención la evolución de su estado físico.

Mientras la Albirroja se prepara para afrontar el desafío mundialista, la recuperación de Enciso se transformó en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico y de los hinchas paraguayos, que esperan poder volver a verlo en acción antes del cierre de la fase de grupos.