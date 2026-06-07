Mirra Andreeva conquistó el Roland Garros con apenas 19 años

La joven tenista rusa Mirra Andreeva vivió el momento más importante de su carrera al consagrarse campeona de Roland Garros por primera vez. En una final inédita disputada sobre el polvo de ladrillo parisino, derrotó a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 para levantar el trofeo más prestigioso de su trayectoria.

Con apenas 19 años, Andreeva logró su primer título de Grand Slam y se convirtió en una de las grandes protagonistas del tenis femenino actual, consolidando el enorme potencial que viene demostrando desde su irrupción en el circuito profesional.

Un primer set marcado por la tensión

La final reunió a dos jugadoras que disputaban por primera vez un partido por el título en un torneo de Grand Slam, un factor que se reflejó en los nervios y las imprecisiones del comienzo.

Durante el primer parcial se registraron múltiples quiebres de servicio y ninguna de las dos logró imponer condiciones de manera sostenida. Sin embargo, Andreeva mostró mayor consistencia en los momentos decisivos y aprovechó las dificultades de su rival para cerrar el set por 6-3.

La rusa logró inclinar la balanza gracias a una mayor solidez desde el fondo de la cancha y una mejor gestión de los puntos importantes.

Andreeva dominó el cierre del partido

En el segundo set apareció la versión más contundente de la flamante campeona. Con golpes profundos, agresividad en las devoluciones y una notable confianza, Andreeva tomó rápidamente el control del encuentro.

La rusa llegó a colocarse 5-1 y quedó a un paso del título. Aunque los nervios aparecieron cuando intentó cerrar el partido con su servicio y cedió un game, reaccionó de inmediato para recuperar el quiebre y sellar la victoria definitiva.

El último punto desató la emoción en la cancha Philippe Chatrier, donde Andreeva celebró el logro más importante de su joven carrera frente a miles de espectadores.

Un torneo casi perfecto

La consagración no fue producto de una actuación aislada. A lo largo de las dos semanas de competencia, Andreeva exhibió un nivel sobresaliente y confirmó por qué es considerada una de las grandes promesas del tenis mundial.

La nueva campeona perdió apenas un set en todo el torneo y superó con autoridad cada uno de los desafíos que encontró en el cuadro principal.

Su rendimiento le permitió conquistar Roland Garros de manera contundente y dar un salto definitivo entre las principales figuras del circuito femenino.

El histórico recorrido de Chwalinska

Más allá de la derrota, Maja Chwalinska también dejó una marca imborrable en la historia del torneo.

La tenista polaca protagonizó una campaña extraordinaria al convertirse en la primera jugadora de la era abierta en alcanzar la final de Roland Garros después de haber iniciado su participación desde la fase clasificatoria.

Su recorrido sorprendió al mundo del tenis y la posicionó como una de las revelaciones de la temporada, demostrando que puede competir de igual a igual frente a las mejores jugadoras del planeta.

Aunque el trofeo quedó en manos de Andreeva, ambas tenistas fueron protagonistas de una final histórica que marcó el surgimiento de una nueva generación dispuesta a tomar el protagonismo en el circuito femenino.