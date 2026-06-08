Trump acelera definiciones sobre Medio Oriente mientras crece la tensión entre Israel e Irán

Antes de emprender un viaje a Nueva York para presenciar las finales de la NBA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto encabezar una reunión clave en la Casa Blanca para evaluar los próximos movimientos de Washington frente a la creciente confrontación entre Israel e Irán.

La administración estadounidense mantiene como prioridad una salida negociada al conflicto, aunque las dificultades para alcanzar consensos con Teherán complican los esfuerzos diplomáticos. En este contexto, el gobierno norteamericano observa con atención la estrategia impulsada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien sostiene una postura firme frente a las amenazas provenientes del régimen iraní.

Entre las principales exigencias planteadas por Washington se encuentra el desmantelamiento del programa nuclear iraní, considerado una de las mayores preocupaciones de seguridad para Occidente y sus aliados en la región. Además, Estados Unidos reclama garantías para la libre circulación marítima a través del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

La Casa Blanca también busca que Irán reduzca significativamente su capacidad de desarrollar misiles balísticos y ponga fin al respaldo logístico y financiero que, según denuncia Washington, brinda a organizaciones armadas como Hezbollah y los Movimiento Hutí.

Del otro lado, el liderazgo iraní rechaza de plano las condiciones impulsadas por Trump. El ayatolá Mojtaba Khamenei sostiene que cualquier negociación deberá contemplar el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre su país, así como la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior, estimados en unos 25.000 millones de dólares.

Asimismo, Teherán reclama que Israel modifique su política de confrontación permanente contra Hezbollah, un punto que aparece como uno de los mayores obstáculos para cualquier acercamiento diplomático entre las partes.

Mientras las negociaciones permanecen estancadas y la tensión militar continúa escalando, la reunión que encabezará Trump en la Casa Blanca podría resultar determinante para definir el rumbo de la política estadounidense en una de las crisis más delicadas que enfrenta actualmente Medio Oriente.