Mbappé estalló contra la Federación Francesa

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva polémica irrumpió en la concentración de la Selección de Francia y amenaza con alterar la calma del vigente subcampeón del mundo. Según reveló el diario deportivo francés L'Équipe, varios referentes del plantel, encabezados por Kylian Mbappé, expresaron su malestar por el uso de sus imágenes en una campaña publicitaria relacionada con una casa de apuestas patrocinadora de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

La controversia surgió luego de que la empresa difundiera una pieza promocional utilizando los rostros de algunas de las principales figuras de Les Bleus, generando cuestionamientos dentro del propio grupo de jugadores.

Una campaña que reavivó viejas diferencias

La publicidad fue lanzada en la previa de uno de los últimos compromisos amistosos disputados por Francia antes de la Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, provocó un fuerte rechazo entre varios integrantes del seleccionado nacional.

De acuerdo con la información publicada por el medio francés, el descontento no se limita únicamente a Mbappé, sino que también alcanza a otros referentes que consideran inapropiado asociar la imagen de los futbolistas con actividades vinculadas al juego online.

La situación reabrió un debate que ya había generado tensiones entre los jugadores y la Federación en años anteriores.

La postura histórica de Mbappé

No es la primera vez que el delantero francés manifiesta diferencias con la utilización comercial de su imagen. En 2022, cuando todavía era jugador del Paris Saint-Germain, Mbappé protagonizó un enfrentamiento público con la Federación Francesa al negarse a participar de una sesión fotográfica destinada a promocionar distintos patrocinadores oficiales.

En aquella oportunidad, el actual atacante del Real Madrid argumentó que no estaba dispuesto a colaborar con campañas asociadas a empresas cuyos mensajes consideraba perjudiciales para determinados sectores de la sociedad.

Durante una entrevista concedida a Canal Plus, explicó que tanto él como otros futbolistas tenían reparos respecto a ciertos acuerdos comerciales vinculados a apuestas y productos relacionados con hábitos poco saludables.

Un debate ético dentro del fútbol

La postura de Mbappé se sustenta en una preocupación que trasciende lo deportivo. El capitán francés ha señalado en varias ocasiones el impacto que las apuestas pueden tener sobre jóvenes y comunidades vulnerables, especialmente en barrios donde este tipo de problemáticas suelen generar consecuencias económicas y sociales significativas.

Sus declaraciones de 2022 obligaron a la Federación Francesa a revisar parte de sus acuerdos comerciales y establecer nuevas conversaciones sobre los derechos de imagen de los jugadores.

Ahora, la difusión de esta nueva campaña volvió a poner sobre la mesa una discusión que parecía resuelta.

Francia intenta enfocarse en el Mundial

Mientras la polémica gana espacio en los medios franceses, el cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps intenta mantener el foco exclusivamente en la preparación para el Mundial.

Por el momento, la Federación Francesa no emitió un comunicado oficial sobre el conflicto, aunque se espera que en los próximos días exista algún tipo de pronunciamiento para evitar que la situación escale dentro del vestuario.

A la espera de una respuesta institucional, la controversia suma un nuevo capítulo a la relación entre Mbappé y la dirigencia del fútbol francés, justo cuando la selección busca concentrarse en uno de los desafíos más importantes de su ciclo: la conquista de la Copa del Mundo.