Boca tiene nuevo DT: Rodolfo Arruabarrena inicia su segundo ciclo en el club

Boca ya tiene nuevo entrenador. Tras varias semanas de análisis y luego de decidir no renovar el vínculo de Claudio Úbeda, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó por el nombre que más consenso generaba dentro del club: Rodolfo Arruabarrena volverá a ponerse al frente del primer equipo e iniciará su segundo ciclo como director técnico del Xeneize.

El ex lateral izquierdo, que se encontraba sin trabajo luego de su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita, fue el elegido para conducir a Boca en una etapa que tendrá importantes desafíos deportivos durante el segundo semestre de la temporada.

Riquelme apostó por un viejo conocido

Aunque en las últimas semanas surgieron diversos candidatos para ocupar el cargo, la figura de Arruabarrena siempre estuvo entre las principales alternativas que manejó la conducción del club.

La buena relación que mantiene con Riquelme desde sus años como compañeros dentro de la cancha fue un factor importante en la decisión. Si bien nombres como Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed también fueron mencionados como posibles opciones, el avance de las negociaciones con el Vasco fue rápido y terminó inclinando definitivamente la balanza.

La intención de Boca es que el entrenador llegue al país en los próximos días para formalizar su contrato, que se extendería hasta diciembre de 2027, y comenzar a planificar de inmediato la nueva temporada.

Un semestre cargado de objetivos

El nuevo cuerpo técnico asumirá con varios frentes abiertos. Boca tendrá por delante la disputa de la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, competencias en las que buscará volver a ser protagonista.

Por ese motivo, la dirigencia pretende acelerar los tiempos para que Arruabarrena pueda iniciar cuanto antes los trabajos de pretemporada y participar activamente en la conformación del plantel para el segundo semestre.

Según trascendió, una vez oficializado su regreso, el club comenzará a avanzar con mayor intensidad en la búsqueda de refuerzos para potenciar el equipo.

Cuándo comenzará su nuevo ciclo

El inicio formal de la segunda etapa del Vasco en Boca está previsto para el 18 de junio, fecha en la que el plantel retomará los entrenamientos en Boca Predio.

Allí comenzará la preparación física y futbolística con vistas a los compromisos que tendrá el conjunto azul y oro en la segunda mitad del año.

Cómo fue su primera experiencia como entrenador de Boca

Arruabarrena dirigió a Boca entre agosto de 2014 y febrero de 2016, en una etapa que dejó números muy positivos desde el punto de vista estadístico.

Durante aquel ciclo estuvo al frente del equipo en 75 encuentros, con un saldo de 47 victorias, 13 empates y apenas 15 derrotas. Además, sus equipos marcaron 126 goles y recibieron 60.

Su gestión quedó marcada especialmente por la obtención del Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015, títulos que permitieron al club volver a festejar después de varios años sin conquistas locales.

En aquella etapa también tuvo bajo sus órdenes a Carlos Tevez, quien regresó al club procedente de Juventus y se convirtió rápidamente en una de las grandes figuras del equipo.

La deuda pendiente con los clásicos

Si bien los resultados generales fueron positivos, uno de los puntos más cuestionados de su gestión estuvo relacionado con los enfrentamientos ante River.

Bajo su conducción, Boca disputó 15 Superclásicos, de los cuales ganó tres, empató tres y perdió nueve.

Las eliminaciones ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 quedaron como algunos de los episodios más dolorosos de aquel período y marcaron el final de una etapa que, pese a los títulos obtenidos, dejó cuentas pendientes.

Un regreso que siempre estuvo en su horizonte

Mucho antes de concretarse este retorno, Arruabarrena ya había manifestado públicamente su deseo de volver a dirigir al club.

En distintas entrevistas reconoció que Boca ocupaba un lugar especial en su carrera y que la posibilidad de regresar siempre estaba presente entre sus objetivos profesionales.

Ahora, más de una década después de su primera experiencia, tendrá una nueva oportunidad para escribir su historia desde el banco de suplentes y buscar nuevos títulos con la institución de La Ribera.