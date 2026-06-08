La regla de FIFA que abrió especulaciones sobre los cambios en la lista

A escasos días del pitazo inicial de la Copa del Mundo, el búnker de la Selección Argentina atraviesa horas de profunda evaluación y decisiones drásticas. Tras la reciente victoria por 2-0 frente a Honduras en Texas, la delegación nacional sufrió un duro revés: Leonardo Balerdi quedó desafectado del Mundial 2026 debido a una grave lesión, ocurrida a tan solo diez días del esperado debut del 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

La salida del defensor del Olympique de Marsella obligó al entrenador Lionel Scaloni a replantear la estrategia de la convocatoria definitiva. Lejos de apurarse a elegir un reemplazo directo posición por posición, el director técnico advirtió que la nómina final no está al 100% en términos físicos. Esta situación ha llevado al cuerpo técnico a tomarse un tiempo prudencial para analizar el estado general de toda la plantilla antes de anunciar al sustituto, estirando la decisión hasta el próximo partido amistoso frente a Islandia.

El reglamento de la FIFA establece que el recambio por una lesión de gravedad debe realizarse, a más tardar, 24 horas antes del primer encuentro del torneo (lunes 15 de junio a las 20:00 hora local). La normativa estipula que el nuevo convocado debe pertenecer a la prelista original de 55 futbolistas entregada en mayo. Sin embargo, una cláusula de excepción bajo análisis abre la incógnita de si la AFA podría solicitar el ingreso de un jugador externo al listado provisional, como la joven promesa Ignacio Ovando, o si se optará por el llamado de urgencia de centrales experimentados como Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta.

La cautela de Scaloni responde a un panorama médico complejo en el que varios pilares del equipo se encuentran bajo estricta observación. En la zona defensiva, los laterales derecho Gonzalo Montiel y Nahuel Molina arrastran lesiones musculares y serán exigidos al máximo para constatar si están en condiciones de competir. A ellos se suma el mediocampista Leandro Paredes, quien se recupera de una distensión en el isquiotibial. No obstante, en medio de la incertidumbre, el cuerpo técnico respira aliviado al confirmar que Lionel Messi y Cristian "Cuti" Romero ya sumaron minutos, mientras que se espera que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez llegue en óptimas condiciones para defender el arco en el estreno mundialista.