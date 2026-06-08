Zverev rompió el maleficio en París

Alexander Zverev logró este domingo el triunfo más importante de su carrera al consagrarse campeón de Roland Garros tras derrotar al italiano Flavio Cobolli en una final vibrante disputada en el estadio Philippe Chatrier. El alemán se impuso por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 para levantar por primera vez la emblemática Copa de los Mosqueteros y poner fin a una larga espera en los torneos de Grand Slam.

La victoria tuvo un sabor especial para el número tres del ranking mundial, que llegaba a París con el peso de haber perdido tres finales de Grand Slam y con la presión de demostrar que podía dar el paso definitivo en los escenarios más importantes del tenis mundial.

Un comienzo arrollador

El encuentro comenzó bajo un claro dominio de Zverev. Aprovechando los nervios propios de Cobolli, que disputaba la primera gran final de su carrera, el alemán desplegó un tenis sólido y agresivo para quedarse con el primer set por un contundente 6-1.

La efectividad de su servicio y la consistencia desde el fondo de la cancha marcaron diferencias desde los primeros intercambios, dejando la sensación de que la definición podía resolverse rápidamente.

La reacción de Cobolli y una final inolvidable

Lejos de rendirse, el joven italiano encontró respuestas en su potente derecha y logró equilibrar el desarrollo del partido. Con mayor confianza y soltura, se quedó con el segundo parcial por 6-4 y volvió a meterse en la pelea.

Zverev recuperó la iniciativa en el tercer set y parecía encaminarse hacia el título, pero Cobolli volvió a demostrar por qué fue una de las grandes revelaciones del torneo. El italiano sostuvo la presión en el cuarto capítulo y terminó imponiéndose en un emocionante tie-break para llevar la definición a un quinto set.

La incertidumbre se apoderó del Philippe Chatrier y el desenlace quedó abierto para cualquiera de los dos protagonistas.

La experiencia marcó la diferencia

En el momento decisivo apareció la mejor versión de Zverev. Consciente de la oportunidad histórica que tenía frente a sí, el alemán elevó su nivel cuando más lo necesitaba.

Dominó los peloteos largos, encontró profundidad en sus golpes y logró quebrar rápidamente el servicio de su rival para tomar el control definitivo del partido. A medida que avanzaban los juegos, la resistencia de Cobolli comenzó a diluirse y el alemán cerró el quinto set por un contundente 6-1.

Tras concretar el punto final, Zverev cayó sobre el polvo de ladrillo parisino y estalló en lágrimas, liberando años de frustraciones acumuladas en los escenarios más importantes del circuito.

Un título histórico para Alemania

La conquista de Roland Garros no solo representa el primer Grand Slam de la carrera de Zverev, sino también un logro histórico para el tenis alemán.

Con este triunfo, se convirtió en el primer jugador de Alemania en ganar el cuadro masculino de Roland Garros durante la Era Abierta, un hito que lo coloca entre las grandes figuras deportivas de su país.

Además, la consagración puso fin a una larga sequía para el tenis alemán en torneos Major, que se remontaba a 1996, cuando el legendario Boris Becker levantó el trofeo del Abierto de Australia.

A sus 29 años, Zverev finalmente logró derribar la barrera que durante años le impidió alcanzar la gloria máxima y sumó su nombre al selecto grupo de campeones de Grand Slam, coronando una semana inolvidable en París.