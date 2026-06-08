Sacudida contable: las reservas del Banco Central caen por bajas en el oro pese a seguir comprando dólares

En una jornada que encendió las alarmas de los analistas, las reservas internacionales brutas del Banco Central sufrieron un tropiezo al caer por debajo de los 48.000 millones de dólares. El colchón total de divisas del organismo se redujo en 501 millones de dólares en un solo día, cerrando en un nivel de 47.868 millones. Esta representa la caída diaria más profunda detectada en el último mes, un dato llamativo si se tiene en cuenta que la institución no vendió divisas, sino que terminó el día con un balance positivo en sus operaciones cotidianas.

La paradoja de perder fondos mientras se acumulan dólares se explica por factores ajenos al comercio diario. Fuentes oficiales señalaron que el principal responsable de este achicamiento fue un fenómeno contable: el oro sufrió una fuerte caída del 3,72% en los mercados globales. Como el Banco Central guarda una parte importante de sus ahorros en este metal, este descenso le restó unos 335 millones de dólares al valor de sus pertenencias. A esto se sumaron algunos pagos obligatorios a organismos internacionales y la devaluación de monedas extranjeras como el euro y la libra frente al dólar norteamericano.

Lo positivo del día ocurrió en las oficinas de cambio, donde el Banco Central logró comprar 45 millones de dólares, extendiendo su racha ganadora. Gracias a este esfuerzo, la entidad acumula compras por 10.193 millones de dólares en lo que va de 2026, logrando superar la meta anual de 10.000 millones que se había fijado como objetivo prioritario para llevar tranquilidad a los inversores. Este logro marca una clara diferencia con el año anterior, cuando el Gobierno no pudo cumplir las metas de ahorro debido a los esfuerzos económicos realizados para mantener el dólar bajo control.

En el mercado callejero y oficial se vivió una jornada de reacomodamientos. El dólar mayorista oficial subió a 1.441,50 pesos, consolidando una semana de aceleración en sus precios que lo ubicó por encima del dólar "blue", el cual se mantuvo calmo en los 1.435 pesos. Aunque el Central ya cumplió los deberes exigidos, los expertos advierten que las reservas brutas son sensibles a los vaivenes mundiales. Las miradas ahora se centran en el invierno, momento en que los dólares del campo comenzarán a disminuir y la demanda de billetes por parte de la población podría presionar nuevamente la estabilidad financiera.