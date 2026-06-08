Argentina volvió al podio global de exportaciones agrícolas y el Gran Rosario recuperó liderazgo mundial

Argentina se consolidó como el tercer mayor exportador mundial de commodities agrícolas

El Gran Rosario volvió a posicionarse como el principal complejo portuario granario del planeta

La soja, el maíz y el trigo impulsaron el crecimiento de los embarques argentinos

El nodo santafesino superó en volumen exportador a Nueva Orleans y al puerto de Santos

El complejo oleaginoso-cerealero explicó casi el 39% de las exportaciones nacionales

La recuperación productiva dejó atrás el impacto de la histórica sequía de 2023

La Argentina consolidó su posición como uno de los principales actores del comercio agrícola internacional durante la campaña 2024/25. Impulsado por el desempeño de la soja, el maíz y el trigo, el país se ubicó como el tercer mayor exportador mundial de commodities agrícolas, detrás de Brasil y Estados Unidos, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

El relevamiento indicó que la Argentina embarcó 97,5 millones de toneladas de productos agroindustriales, una cifra que volvió a confirmar el peso estratégico del complejo cerealero y oleaginoso dentro de la economía nacional. Brasil encabezó el ranking con 174,2 millones de toneladas exportadas, mientras que Estados Unidos alcanzó 170,6 millones.

El informe destacó además la recuperación del nodo agroexportador del Gran Rosario, que volvió a posicionarse como el complejo portuario granario más importante del mundo. El sistema santafesino embarcó 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, superando incluso al distrito aduanero de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto brasileño de Santos.

La mejora representa un fuerte cambio respecto de los últimos años, cuando la histórica sequía de 2023 había afectado seriamente la producción agrícola y reducido la capacidad exportadora argentina. Con una recuperación de la cosecha y mayores niveles de oferta exportable, la región rosarina recuperó protagonismo dentro del comercio global de alimentos.

El complejo del Gran Rosario se extiende a lo largo de unos 70 kilómetros sobre la ribera del río Paraná y concentra una de las mayores infraestructuras agroindustriales del planeta. En la zona operan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 se especializan en despachos agroindustriales.

La región cuenta además con más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, lo que representa aproximadamente el 75% de la capacidad instalada de todo el país. Esa estructura industrial explica gran parte de la competitividad exportadora argentina y del liderazgo alcanzado por el nodo santafesino.

El informe de la Bolsa rosarina señaló que el complejo logró ubicarse entre los principales puertos del mundo en los tres cultivos que sostuvieron el desempeño argentino: soja, maíz y trigo.

En el caso de la soja, el Gran Rosario alcanzó 40,9 millones de toneladas exportadas durante 2025 y quedó como el segundo nodo exportador mundial del complejo sojero, apenas por detrás del puerto de Santos, en Brasil. El volumen superó ampliamente los registros del año anterior y dejó atrás a Nueva Orleans.

El crecimiento estuvo favorecido tanto por una mayor disponibilidad de mercadería como por un contexto internacional favorable para los embarques argentinos. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China también contribuyeron a mejorar las oportunidades de colocación de soja argentina en distintos mercados.

El maíz volvió a mostrar igualmente un desempeño destacado. El nodo rosarino embarcó 22,8 millones de toneladas y se posicionó nuevamente como el segundo puerto mundial en despachos del cereal, solo detrás de Nueva Orleans.

Según destacó el informe, el volumen exportado desde la región incluso superó el total embarcado por Ucrania, uno de los principales jugadores internacionales del mercado maicero.

En trigo, el complejo santafesino aportó 8,8 millones de toneladas y quedó también en el segundo lugar global entre los nodos analizados, únicamente detrás del sistema Columbia-Snake, en Estados Unidos.

El crecimiento del agro argentino se da además en un momento clave para la economía nacional, ya que el complejo oleaginoso-cerealero continúa siendo la principal fuente de generación de divisas. De acuerdo con datos oficiales, el sector explicó cerca del 39% de las exportaciones argentinas durante 2025, incluyendo derivados como harina y aceite de soja y biodiésel.

En paralelo, el mercado sigue atentamente el ritmo de liquidación de divisas por parte de las agroexportadoras. Durante mayo, las empresas del sector liquidaron 2.677 millones de dólares, una cifra superior a la de abril aunque todavía por debajo de los niveles registrados un año atrás.

En lo que va del año, la liquidación acumulada supera los 10.300 millones de dólares. Desde el sector agroexportador sostienen que la dinámica comercial depende de múltiples factores, entre ellos el clima, los precios internacionales, las políticas impositivas y las decisiones comerciales de los productores.

La recuperación exportadora y el regreso del Gran Rosario al liderazgo mundial aparecen así como uno de los principales motores económicos en medio del proceso de estabilización que atraviesa la Argentina.