Gisela Scaglia marcó diferencias con la política nacional y defendió una construcción federal desde las provincias

Gisela Scaglia cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el Congreso

La diputada destacó la cultura política de consenso que caracteriza a Santa Fe

Provincias Unidas busca consolidar una alternativa federal basada en la gestión provincial

La legisladora sostuvo que el espacio necesita incorporar nuevos actores políticos

Scaglia afirmó que el éxito económico nacional impacta directamente sobre las provincias

Mauricio Macri fue mencionado como posible integrante de una futura construcción opositora

La diputada nacional Gisela Scaglia analizó las diferencias entre la dinámica política que caracteriza a Santa Fe y el funcionamiento del Congreso nacional, al tiempo que reivindicó el rol de los gobernadores en la construcción de una alternativa federal con eje en el interior productivo del país. Durante una entrevista radial, la legisladora sostuvo que su llegada a la Cámara de Diputados implicó adaptarse a una lógica política muy distinta a la que conocía en su provincia.

Scaglia, actual jefa del bloque Provincias Unidas, describió a Santa Fe como un distrito donde predomina una cultura política basada en el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos, incluso entre sectores con posiciones diferentes.

Según explicó, en la política santafesina existe una tradición de discusión y acuerdos que permite modificar proyectos y encontrar puntos de coincidencia entre oficialismo y oposición. A su criterio, esa dinámica resulta mucho más difícil de reproducir en el escenario nacional, atravesado por niveles crecientes de confrontación política.

En ese contexto, la legisladora cuestionó la actitud del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la administración libertaria presenta dificultades para incorporar miradas distintas dentro del debate político.

Pese a esas diferencias, Scaglia aclaró que mantiene una postura de oposición constructiva dentro del Congreso. La diputada remarcó que acompaña aquellas iniciativas que considera positivas para el país y sostuvo que el objetivo debe ser realizar aportes concretos sin caer en una lógica de confrontación permanente.

“Si a la Argentina le va bien, a Santa Fe le va mejor”, resumió la dirigente santafesina al explicar su mirada sobre la relación entre el desempeño de la economía nacional y el impacto directo sobre las provincias productivas.

En esa línea, aseguró que no desea el fracaso de la actual gestión y expresó su expectativa de que las políticas económicas impulsadas por el oficialismo puedan generar resultados positivos tanto para la actividad económica como para la sociedad en general.

La legisladora también se refirió al espacio Provincias Unidas, un armado político integrado por representantes de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Corrientes que busca consolidar una agenda federal dentro del Congreso.

Scaglia destacó especialmente el trabajo articulado entre los gobernadores de esas provincias y señaló que el espacio intenta construir una alternativa política apoyada en la experiencia concreta de gestión provincial.

Según planteó, quienes integran esa mesa política enfrentan simultáneamente el desafío de administrar sus distritos y de elaborar una propuesta nacional basada en las necesidades del interior productivo.

No obstante, reconoció que el espacio todavía necesita ampliar su volumen político y sumar nuevos actores para consolidarse como una opción competitiva a futuro.

“A Provincias Unidas le faltan actores y hay que sumarle actores políticos”, sostuvo la diputada al referirse a la necesidad de incorporar dirigentes y sectores que compartan una visión federal y productivista de la Argentina.

Scaglia consideró además que cualquier proyecto político alternativo deberá prestar mayor atención a las demandas del interior y a los sectores vinculados con la producción, la industria y el trabajo.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente fue consultada sobre una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri para las elecciones de 2027. Si bien evitó hacer definiciones categóricas, admitió que le gustaría verlo ocupando un rol importante dentro de una futura construcción política opositora.

La legisladora sostuvo que Macri podría integrarse a un espacio que represente “otro modelo” para el país, aunque aclaró que cualquier propuesta futura deberá evitar retrocesos respecto de los cambios que, según expresó, la sociedad argentina viene reclamando en los últimos años.

La discusión sobre el armado de espacios federales aparece además en un contexto de reconfiguración política nacional, donde distintos sectores del interior buscan ganar mayor protagonismo frente a la fuerte centralización de decisiones que observan en el Gobierno nacional.

En ese escenario, Provincias Unidas intenta posicionarse como una expresión política con identidad propia, enfocada en las demandas de las economías regionales y en una agenda vinculada al desarrollo productivo, la infraestructura y la generación de empleo.

Las declaraciones de Scaglia volvieron así a reflejar las tensiones existentes entre la lógica política de las provincias y el clima de polarización que domina actualmente el debate nacional.