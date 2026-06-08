El PRO volvió a instalar la idea del cambio y busca recuperar centralidad política

El PRO volvió a instalar la necesidad de un cambio político con eje en el interior productivo

Dirigentes del espacio cuestionaron la polarización que domina el debate nacional

Gisela Scaglia defendió una construcción basada en el diálogo y los consensos

Sectores del partido buscan diferenciarse tanto del kirchnerismo como del oficialismo libertario

Provincias Unidas intenta consolidarse como una alternativa federal con mayor volumen político

El espacio analiza cómo recuperar centralidad de cara al escenario electoral de 2027

En medio de la reconfiguración del escenario político nacional y de las tensiones crecientes dentro del oficialismo, referentes del PRO comenzaron a reinstalar un concepto que marcó buena parte de su identidad en los últimos años: la necesidad de impulsar un cambio político y económico sostenido, aunque ahora con una mirada más enfocada en el interior productivo y en la construcción de consensos federales.

La discusión volvió a cobrar fuerza a partir de distintas expresiones de dirigentes del espacio que consideran que existe margen para construir una alternativa política basada en la experiencia de gestión provincial y en un esquema menos confrontativo que el que domina actualmente el debate nacional.

En ese contexto, la diputada nacional Gisela Scaglia sostuvo que el país necesita consolidar “otro modelo” de construcción política, con mayor atención a las demandas del interior y a las necesidades del sector productivo.

Las declaraciones reflejan un movimiento interno dentro del PRO y de sectores aliados que buscan diferenciarse tanto del kirchnerismo como de algunos rasgos de la administración de Javier Milei, especialmente en lo referido al estilo de conducción política y al vínculo con las provincias.

Dirigentes del espacio consideran que el clima de fuerte polarización que atraviesa el Congreso dificulta la generación de acuerdos y complica la construcción de políticas de largo plazo. Frente a ese escenario, comenzaron a plantear la necesidad de recuperar una lógica de diálogo y negociación política similar a la que, aseguran, predomina en varias administraciones provinciales.

Scaglia remarcó que en distritos como Santa Fe todavía subsiste una cultura política basada en la discusión de proyectos, la incorporación de modificaciones y la búsqueda de consensos aun entre sectores con diferencias ideológicas.

La legisladora sostuvo que esa dinámica resulta mucho más compleja en el ámbito nacional, donde las discusiones parlamentarias suelen quedar atrapadas en esquemas de confrontación permanente.

Dentro del PRO interpretan que existe un sector importante de la sociedad que sigue reclamando transformaciones profundas, pero que al mismo tiempo observa con preocupación la falta de acuerdos políticos y el desgaste de las disputas internas.

En esa línea, varios referentes comenzaron a insistir en que el concepto de cambio no debe limitarse únicamente a reformas económicas, sino también incluir una nueva forma de construcción institucional y de relación entre Nación y provincias.

La discusión aparece además en un momento de redefinición del mapa opositor y de reacomodamiento interno dentro de los espacios que integraron Juntos por el Cambio. Mientras algunos dirigentes profundizan su acercamiento al oficialismo libertario, otros intentan preservar una identidad propia y construir una alternativa con eje federal.

Uno de los espacios que busca avanzar en esa dirección es Provincias Unidas, integrado por representantes de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Corrientes. Desde allí plantean la necesidad de ampliar la base política e incorporar nuevos actores vinculados al desarrollo productivo y a las economías regionales.

Scaglia reconoció que ese armado todavía se encuentra en una etapa inicial y necesita sumar volumen político para consolidarse como una opción competitiva hacia el futuro.

En el PRO consideran además que el escenario económico seguirá siendo determinante para el humor social y para la reorganización de las fuerzas políticas de cara a 2027. Si bien varios dirigentes valoran algunos avances vinculados a la desaceleración inflacionaria y al ordenamiento fiscal, también advierten sobre el impacto que generan la caída del consumo, el ajuste y las tensiones sociales.

En ese marco, comenzó a reaparecer dentro del partido la idea de construir una propuesta que combine reformas económicas con una mayor articulación política e institucional.

La discusión también incluye el rol que podrían ocupar dirigentes históricos del espacio en una futura reorganización opositora. Aunque todavía no existen definiciones concretas, dentro del PRO algunos sectores consideran que el partido debe volver a posicionarse como referencia de un proyecto de cambio con identidad propia.

El debate interno refleja, en definitiva, un intento por recuperar protagonismo político en un contexto donde el oficialismo libertario monopoliza gran parte de la agenda pública, pero donde también empiezan a emerger diferencias sobre la forma de conducir el proceso de transformación que reclama buena parte del electorado.