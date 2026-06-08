La Casa Rosada reúne a su mesa política para ordenar la interna y definir la agenda legislativa

La Casa Rosada convocó a una nueva reunión de su mesa política para ordenar la estrategia legislativa

La aprobación del pliego de María Verónica Michelli profundizó tensiones con Patricia Bullrich

Bullrich volvió a diferenciarse del Ejecutivo por la situación de Manuel Adorni

El Gobierno buscará avanzar con reformas al Código Penal y nuevas desregulaciones económicas

Federico Sturzenegger impulsa cambios en mercados inmobiliarios, seguros y cabotaje

El oficialismo intenta contener las diferencias internas mientras prepara nuevas reformas parlamentarias

El Gobierno nacional volverá a reunir esta semana a su mesa política en un encuentro que buscará ordenar la estrategia parlamentaria de junio y reencauzar las tensiones internas que se profundizaron en las últimas semanas dentro de La Libertad Avanza. La reunión está prevista para el jueves y se realizará luego de una serie de episodios que dejaron expuestas diferencias entre algunos de los principales referentes del oficialismo.

El encuentro se producirá apenas días después de la extensa sesión del Senado en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales, entre ellos el de María Verónica Michelli, cuyo nombramiento había sido cuestionado públicamente por el presidente Javier Milei.

La votación volvió a colocar en el centro de la escena las diferencias entre la Casa Rosada y la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad había marcado previamente una postura distinta a la impulsada por el Poder Ejecutivo y finalmente se abstuvo durante la votación, un movimiento que terminó facilitando la aprobación del pliego.

Pese a las fricciones internas, en el oficialismo aseguran que existe voluntad de preservar la unidad política y evitar una ruptura con Bullrich, a quien consideran una figura de peso propio dentro del espacio gobernante.

Las diferencias no se limitaron únicamente al debate judicial. Otro de los focos de tensión recientes estuvo relacionado con la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra próximo a presentar su declaración jurada patrimonial en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La demora en la entrega de esa documentación generó cuestionamientos internos y Bullrich volvió a diferenciarse del núcleo duro de la Casa Rosada al reclamar públicamente que el funcionario realizara la presentación “lo antes posible”. Sus declaraciones provocaron malestar dentro del Ejecutivo y derivaron en nuevos cruces entre distintos sectores del oficialismo.

Posteriormente, la propia Bullrich aceleró la presentación de su declaración jurada personal, un gesto que fue interpretado dentro del Gobierno como una nueva señal de autonomía política respecto de la conducción centralizada que encabezan Milei y Karina Milei.

En ese contexto, la reunión de esta semana aparece como un intento de bajar la tensión interna y reorganizar prioridades de gestión y coordinación parlamentaria en un momento donde el oficialismo enfrenta debates legislativos cada vez más complejos.

Uno de los principales temas que integrará la agenda será la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo. Según trascendió, el proyecto tendrá un alcance más amplio del inicialmente previsto y abarcará modificaciones en distintas figuras y procedimientos judiciales, por lo que el Gobierno anticipa discusiones extensas tanto en el Congreso como en ámbitos jurídicos y políticos.

Otro de los ejes centrales estará vinculado al nuevo paquete de desregulaciones elaborado por el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa incluiría cambios en áreas vinculadas al mercado inmobiliario, el sistema de capitales, seguros y cabotaje, en línea con la estrategia oficial de profundizar la apertura económica y reducir regulaciones estatales.

La agenda legislativa también contempla reformas a la Ley de Sociedades y a la Ley de Defensa de la Competencia, dos proyectos que el oficialismo considera prioritarios para avanzar en su esquema de modernización económica.

En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial prevista para fines de junio, donde el oficialismo buscará avanzar con el denominado “super RIGI” y con la llamada Ley de Lobby, iniciativas que forman parte del paquete de reformas institucionales y económicas promovidas por la Casa Rosada.

La reunión de la mesa política tendrá además un componente interno relevante. Del encuentro suelen participar referentes que integran los distintos sectores de poder dentro del oficialismo, incluidos dirigentes cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo, protagonistas de una de las principales disputas silenciosas dentro del esquema libertario desde el inicio de la gestión.

Aunque en público el oficialismo busca transmitir cohesión, las últimas semanas dejaron en evidencia las dificultades crecientes para administrar las diferencias internas mientras el Gobierno intenta sostener simultáneamente su agenda de reformas y la disciplina política dentro del espacio.