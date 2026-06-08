Oliveto cuestionó el trato a los testigos en la causa cuadernos y calificó de “escandalosa” la declaración de Lavagna

Roberto Lavagna confirmó ante el tribunal la existencia de sobreprecios en la obra pública

Paula Oliveto calificó de “escandalosa” la declaración del ex ministro de Economía

La ex diputada denunció que los testigos en causas de corrupción sufren fuerte presión personal

Oliveto aseguró que la corrupción deteriora las instituciones y afecta la economía del país

También cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y del Consejo de la Magistratura

La causa cuadernos continuará con nuevas declaraciones ante el Tribunal Oral Federal N.º 7

La declaración del ex ministro de Economía Roberto Lavagna en la causa cuadernos volvió a reactivar el debate político y judicial alrededor de uno de los expedientes de corrupción más resonantes de las últimas décadas. Luego de que el ex funcionario confirmara ante el tribunal la existencia de sobreprecios del 20% en la obra pública durante el kirchnerismo, la abogada y ex diputada Paula Oliveto consideró que sus dichos resultan “escandalosos” y apuntó contra el tratamiento que reciben quienes declaran en este tipo de investigaciones.

Durante una entrevista radial, Oliveto sostuvo que en la Argentina denunciar hechos de corrupción implica afrontar costos personales y profesionales muy elevados. Según afirmó, quienes se presentan como testigos en causas judiciales terminan muchas veces sometidos a situaciones de exposición y presión más severas que las que enfrentan los propios acusados.

“La corrupción afecta la vida de los argentinos”, remarcó la dirigente, al insistir en que las consecuencias de estos delitos exceden el plano moral y repercuten directamente sobre el funcionamiento económico e institucional del país.

Las declaraciones surgieron después del testimonio brindado por Lavagna ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, donde el ex ministro señaló que durante los gobiernos kirchneristas existieron sobreprecios en la obra pública que rondaban el 20%. Su intervención fue considerada una de las más relevantes de las últimas semanas dentro del proceso judicial.

En ese contexto, Oliveto también se refirió al paso de la ex diputada Mariana Zuvic por el tribunal. Según relató, durante su declaración se abordaron cuestiones vinculadas a su vida personal y familiar, situación que describió como parte de un clima hostil hacia quienes colaboran con investigaciones por corrupción.

La ex legisladora aseguró que el sistema genera una fuerte sensación de aislamiento para quienes denuncian irregularidades. A su criterio, existe una escasa contención política y social hacia dirigentes o ciudadanos que impulsan este tipo de causas judiciales.

Oliveto sostuvo además que buena parte de la sociedad todavía percibe la corrupción como un problema abstracto o exclusivamente ético, sin dimensionar sus efectos concretos sobre la vida cotidiana. En su análisis, las prácticas corruptas terminan deteriorando la seguridad jurídica, debilitando las instituciones y afectando las posibilidades de desarrollo económico del país.

También cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y advirtió que la corrupción impacta incluso sobre los mecanismos de selección y control de magistrados. En ese sentido, mencionó al Consejo de la Magistratura y planteó que la falta de saneamiento institucional impide construir un escenario de crecimiento sostenido y confianza económica.

La dirigente ya había realizado semanas atrás fuertes declaraciones sobre la causa cuadernos y el rol de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dentro de la presunta estructura de corrupción investigada.

En aquella oportunidad, Oliveto sostuvo que existía una organización con roles claramente definidos y afirmó que la ex mandataria habría heredado un esquema previamente diseñado por Néstor Kirchner durante su etapa de gobierno en Santa Cruz.

Según su interpretación, ese mecanismo luego habría sido trasladado a nivel nacional y consolidado a través de distintas estructuras vinculadas a la obra pública. La referencia a una posible asociación ilícita forma parte de uno de los ejes centrales que atraviesan la investigación judicial.

La causa cuadernos reúne actualmente a más de 80 imputados y continúa siendo uno de los expedientes más sensibles dentro del ámbito político argentino. El proceso se centra en presuntos hechos de corrupción vinculados al pago de sobornos y direccionamiento de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En las próximas semanas se espera que continúen declarando nuevos testigos ante el TOF 7, en un juicio que mantiene alta repercusión tanto en el plano judicial como político.

Mientras avanzan las audiencias, las declaraciones de ex funcionarios, dirigentes y testigos vuelven a colocar en el centro de la discusión pública el impacto de la corrupción sobre el funcionamiento del Estado y la relación entre política, Justicia y transparencia institucional.