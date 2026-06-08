Neuquén lideró el ranking productivo nacional y consolidó su perfil económico como el más dinámico del país

Neuquén quedó en el primer lugar del Ranking Productivo Provincial elaborado por Empiria Consultores

La provincia lideró especialmente en el indicador de Producto Bruto Geográfico per cápita

El desarrollo de Vaca Muerta aparece como uno de los motores centrales del crecimiento neuquino

Neuquén también mostró un fuerte desempeño en exportaciones y permisos de construcción

La retracción de la obra pública nacional volvió más relevante la inversión privada en las provincias

El informe reflejó las profundas diferencias productivas y económicas entre las distintas regiones del país

La provincia de Neuquén se ubicó en el primer lugar del Ranking Productivo Provincial elaborado por Empiria Consultores, un relevamiento que evaluó distintos indicadores vinculados a la actividad económica, exportaciones, empleo privado, construcción, cantidad de empresas y nivel educativo en todo el país.

El informe posicionó al distrito patagónico como la provincia con mejor desempeño general de la Argentina, por delante de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz, que completaron los cinco primeros puestos del ranking. En el extremo opuesto quedaron Chaco, La Rioja y Formosa.

Uno de los principales factores que impulsaron a Neuquén al liderazgo fue el desempeño de su Producto Bruto Geográfico per cápita. En este indicador, la provincia alcanzó la valoración más alta del país, con 39.231 puntos, muy por encima de los registros obtenidos por Tierra del Fuego y Santa Cruz, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

La diferencia reflejó el fuerte peso que tiene la actividad hidrocarburífera dentro de la economía neuquina, especialmente a partir del crecimiento sostenido de Vaca Muerta, convertido en uno de los principales motores energéticos y exportadores de la Argentina durante los últimos años.

El informe también mostró un marcado predominio de las provincias patagónicas en materia exportadora. En ese rubro, Neuquén se ubicó tercera a nivel nacional, solamente detrás de Santa Cruz y Chubut. Más atrás quedaron Santa Fe y Córdoba.

La performance exportadora de la Patagonia estuvo asociada principalmente a las actividades vinculadas con petróleo, gas y recursos extractivos. En contraste, las provincias del norte argentino quedaron relegadas en este indicador, con registros considerablemente más bajos.

Otro de los apartados donde Neuquén mostró un desempeño destacado fue el vinculado a permisos de construcción. La provincia alcanzó el segundo lugar nacional, apenas por detrás de La Pampa.

El dato adquiere especial relevancia en un contexto de fuerte retracción de la obra pública nacional. Según cifras difundidas recientemente por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, la inversión real directa del Estado nacional en provincias y la Ciudad de Buenos Aires registró una caída interanual superior al 70% durante abril, una situación que impactó de lleno sobre el sector de la construcción en distintos distritos.

En ese escenario, el nivel de permisos privados pasó a ser interpretado como una señal de dinamismo económico y capacidad de sostener inversiones pese al repliegue del gasto estatal.

En materia de empleo privado, Neuquén también se mantuvo entre las provincias mejor posicionadas del país. El distrito ocupó el octavo lugar nacional, mientras que Santa Fe, Córdoba y Mendoza lideraron ese segmento.

El relevamiento además midió la cantidad de empresas cada mil habitantes. Allí, Neuquén alcanzó el cuarto puesto nacional, detrás de La Pampa, Santa Fe y Córdoba, consolidando un perfil económico con fuerte presencia del sector privado.

El informe destacó igualmente el desempeño educativo de la provincia. Neuquén se ubicó en el segundo lugar nacional en este apartado, apenas por debajo de Río Negro, que encabezó la categoría.

Los resultados reflejan una combinación de factores económicos, productivos y sociales que permitieron a la provincia consolidar un posicionamiento destacado frente al resto del país. El crecimiento energético, la expansión exportadora y el movimiento de inversiones privadas aparecen como algunos de los pilares que explican el liderazgo neuquino.

En paralelo, el ranking volvió a poner en evidencia las fuertes asimetrías regionales existentes en la Argentina. Mientras algunas provincias muestran indicadores de expansión sostenida y capacidad exportadora creciente, otras continúan enfrentando dificultades estructurales vinculadas a empleo, actividad privada y generación de riqueza.

El caso de Neuquén sobresale además porque logró combinar crecimiento económico con buenos niveles relativos en educación, actividad empresaria y construcción, variables que el informe consideró centrales para medir la competitividad y el desarrollo productivo de cada distrito.