El Estadio Azteca se prepara para hacer historia con la apertura del Mundial 2026

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026 y lo hará con una propuesta inédita en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, la FIFA organizará tres ceremonias inaugurales en los países anfitriones, una decisión que busca reflejar el carácter multicultural del torneo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

La primera gran celebración se desarrollará en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol mundial al albergar el puntapié inicial de una nueva edición de la máxima competencia internacional.

La ceremonia combinará tradiciones mexicanas, espectáculos visuales de gran magnitud y la participación de artistas de reconocimiento mundial antes del partido que abrirá oficialmente el certamen.

A qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Los fanáticos argentinos podrán seguir el comienzo de la Copa del Mundo durante la tarde del jueves.

El cronograma oficial establece los siguientes horarios:

Ceremonia inaugural: 14:30 horas (Argentina).

Partido inaugural: 16:00 horas (Argentina).

El encuentro que abrirá la competencia enfrentará a México y Sudáfrica, un duelo con un fuerte componente simbólico, ya que reeditará el partido que dio inicio al Mundial de Sudáfrica 2010.

El espectáculo que prepara México para abrir la Copa del Mundo

La organización promete una ceremonia cargada de identidad cultural mexicana y con una producción especialmente diseñada para mostrar al mundo algunas de las expresiones artísticas más representativas del país.

Uno de los elementos centrales será una puesta en escena inspirada en el tradicional papel picado mexicano, acompañada por tecnología de última generación, efectos visuales y espectáculos musicales.

Además, el show contará con la participación de reconocidas figuras de la música internacional y latinoamericana.

Artistas confirmados para la ceremonia inaugural

Entre los artistas que formarán parte del espectáculo se encuentran:

Shakira

Maná

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

Lila Downs

La combinación de artistas internacionales y referentes de la música mexicana busca convertir la ceremonia en uno de los eventos más importantes de la historia reciente de los Mundiales.

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 desde Argentina

Los aficionados argentinos podrán seguir tanto la ceremonia inaugural como el partido entre México y Sudáfrica a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales.

La transmisión estará disponible por:

TyC Sports

DSports

Además, ambas señales ofrecerán cobertura especial con análisis, entrevistas y toda la previa de la jornada histórica.

Canadá y Estados Unidos también tendrán su fiesta

La inauguración del Mundial no terminará en México. La FIFA diseñó una celebración extendida que continuará el viernes 12 de junio con espectáculos en las otras dos naciones organizadoras.

Canadá

La ceremonia se realizará en el Estadio Toronto y comenzará a las 14:30 horas de Argentina.

Entre los artistas confirmados figuran:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Tras el espectáculo se disputará el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Estados Unidos

La tercera inauguración tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas de Argentina y contará con las actuaciones de:

Katy Perry

Anitta

LISA

Luego se jugará el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Un Mundial que promete marcar un antes y un después

La edición 2026 ya se perfila como una de las más innovadoras de la historia. No solo será la primera Copa del Mundo organizada por tres países, sino también la que presentará un formato ampliado y una apertura sin precedentes.

Con tres ceremonias, grandes figuras de la música internacional y estadios emblemáticos como el Azteca, Toronto y el SoFi Stadium, la FIFA apuesta a transformar el inicio del torneo en un espectáculo global que trascienda al fútbol y quede grabado en la memoria de millones de aficionados alrededor del planeta.