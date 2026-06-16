El feriado por Güemes movilizó casi un millón de turistas y dejó más de $216 mil millones para las economías regionales

El feriado por Güemes movilizó a 993.683 turistas en todo el país.

El impacto económico total fue estimado en $216.649 millones.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $109.013.

La estadía promedio descendió de 2,3 a 2 días respecto del año anterior.

La Patagonia, el Litoral, Salta y la Ciudad de Buenos Aires estuvieron entre los destinos más elegidos.

En los seis fines de semana largos de 2026 ya viajaron más de 10,3 millones de personas.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes volvió a mostrar la importancia del turismo como motor económico en distintas regiones del país. De acuerdo con un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante los días de descanso se movilizaron 993.683 turistas, quienes generaron un impacto económico estimado en $216.649 millones.

A pesar de la magnitud de las cifras, el movimiento registrado se convirtió en el más bajo entre todos los feriados turísticos de 2026. Desde el sector explicaron que diversos factores contribuyeron a moderar la actividad, entre ellos las condiciones climáticas adversas en varias provincias, la cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio del Mundial de Fútbol 2026, un evento que modificó hábitos de consumo y de ocio en una parte importante de la población.

Los datos reflejan además un cambio de comportamiento que se viene observando a lo largo del año. El gasto promedio diario por turista alcanzó los $109.013, cifra que representa una caída real del 3,5% respecto del mismo período de 2025. Paralelamente, la estadía promedio descendió de 2,3 a 2 días, consolidando una tendencia hacia escapadas más breves, con decisiones de viaje tomadas sobre la fecha y una mayor cautela al momento de gastar.

Sin embargo, el balance no fue completamente negativo. En comparación con el feriado por Güemes del año pasado, la cantidad de viajeros registró un incremento del 37,7%. No obstante, desde el sector turístico aclararon que la comparación debe realizarse con cautela debido a una particularidad del calendario. En 2025, el feriado coincidió con una proximidad temporal respecto al Día de la Bandera, generando dos fines de semana largos consecutivos que potenciaron significativamente el movimiento turístico y elevaron la base de comparación.

En cuanto a los destinos más elegidos, los lugares vinculados con la naturaleza, los paisajes invernales y las actividades al aire libre concentraron buena parte de las preferencias de los viajeros. La Patagonia volvió a posicionarse entre las regiones más demandadas gracias a las primeras nevadas de la temporada. Ciudades como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia recibieron una importante afluencia de visitantes atraídos por la posibilidad de disfrutar de la nieve y los paisajes característicos del invierno austral.

En el Litoral también se observó una intensa actividad turística. Puerto Iguazú, los Esteros del Iberá y los complejos termales de Entre Ríos figuraron entre los principales puntos de atracción para quienes optaron por propuestas vinculadas con el contacto con la naturaleza, el descanso y el turismo recreativo.

Por su parte, la provincia de Salta se destacó por la gran cantidad de visitantes que participaron de los homenajes y actos conmemorativos dedicados al general Güemes. Las actividades culturales y patrióticas vinculadas a la fecha contribuyeron a fortalecer la ocupación hotelera y el movimiento comercial en distintos puntos de la provincia.

La Ciudad de Buenos Aires también mostró resultados positivos durante el fin de semana largo. Según las estimaciones, recibió alrededor de 80.000 turistas nacionales e internacionales. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 60% y el impacto económico generado rondó los $22.000 millones. Entre los principales atractivos se destacaron la apertura del Fan Fest del Mundial de Fútbol y una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas.

Los números acumulados del año permiten dimensionar la relevancia que continúan teniendo los feriados turísticos para la actividad económica. En los seis fines de semana largos registrados durante 2026 ya viajaron más de 10,3 millones de personas, generando un movimiento económico superior a los $2,8 billones.

No obstante, los referentes del sector advierten que el escenario sigue marcado por la prudencia de los consumidores. La reducción de las estadías, la búsqueda de opciones más económicas y la moderación del gasto continúan siendo factores determinantes en la dinámica turística actual, aun cuando los niveles de movilidad siguen mostrando una importante capacidad de movilización en todo el territorio nacional.