Pakistán confirma un pacto entre Estados Unidos e Irán para detener el conflicto



En un anuncio que podría marcar un antes y un después en la política internacional, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo destinado a poner fin al conflicto que mantuvo en vilo a Medio Oriente y al mundo durante los últimos meses.

Según informó el mandatario pakistaní, la ceremonia oficial de firma del acuerdo se llevará a cabo el próximo 19 de junio en Suiza, país que históricamente ha actuado como escenario neutral para importantes negociaciones diplomáticas.

El entendimiento incluiría un cese permanente de las hostilidades, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz —por donde transita una parte significativa del petróleo mundial— y el inicio de nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní bajo supervisión internacional. Además, se prevé un alivio gradual de las sanciones económicas impuestas a Irán y la implementación de medidas destinadas a reducir las tensiones en toda la región.

La noticia fue recibida con optimismo por los mercados internacionales y por diversos gobiernos, que ven en este acuerdo una oportunidad para estabilizar una de las zonas más conflictivas del planeta. Analistas internacionales sostienen que la concreción del pacto podría contribuir a una disminución de la volatilidad en los precios del petróleo y favorecer la recuperación del comercio global.

No obstante, algunas fuentes diplomáticas señalan que aún restan detalles técnicos por resolver antes de la firma definitiva, por lo que la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de las negociaciones.

De concretarse el próximo viernes, el acuerdo representará uno de los mayores logros diplomáticos de los últimos años y abrirá una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Teherán, con potenciales consecuencias positivas para la paz y la estabilidad en Medio Oriente.