El inesperado tropiezo de España sacudió el panorama del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tuvo su primera gran sorpresa. En el arranque del Grupo H, España no logró pasar del empate sin goles frente a Cabo Verde y dejó escapar dos puntos que, en la previa, parecían asegurados.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó ampliamente las acciones y monopolizó la posesión de la pelota, pero careció de eficacia para transformar su superioridad en el marcador. Del otro lado apareció la figura del arquero Vozinha, determinante para sostener el histórico empate de la selección africana en su estreno mundialista.

España dominó, pero no encontró respuestas

La Roja controló el encuentro de principio a fin. Con el 71% de posesión y 27 remates a lo largo de los 90 minutos, generó numerosas situaciones de peligro, aunque nunca encontró la fórmula para superar la resistencia caboverdiana.

La falta de contundencia terminó convirtiéndose en el principal problema del seleccionado europeo, que comenzó el torneo con un resultado inesperado y que obliga a replantear rápidamente sus objetivos dentro de un grupo que se presenta más parejo de lo previsto.

Ni siquiera el ingreso de la joven estrella Lamine Yamal en el complemento logró modificar el desarrollo del encuentro. España insistió hasta el final, pero se encontró una y otra vez con una defensa ordenada y con una actuación sobresaliente de Vozinha.

Un resultado que impacta en el futuro del torneo

Más allá de las consecuencias inmediatas en el Grupo H, el empate también genera repercusiones en otras zonas del Mundial. El nuevo formato de 48 selecciones establece cruces predeterminados para las fases eliminatorias, por lo que cada punto puede modificar significativamente el camino hacia el título.

De acuerdo con el cuadro oficial, el ganador del Grupo J —zona que integra la Selección Argentina— se enfrentará en los 16avos de final al segundo clasificado del Grupo H.

Por ese motivo, el traspié de España abre distintos escenarios de cara a la fase eliminatoria. Si el conjunto europeo no consigue quedarse con el primer puesto de su grupo, podría convertirse en un rival de enorme jerarquía para cualquier seleccionado que finalice como líder en la zona de Argentina.

Uruguay toma nota en una zona abierta

El empate también representa una oportunidad para Uruguay, otro de los integrantes del Grupo H junto a Arabia Saudita y Cabo Verde. Con España dejando puntos en el camino desde la primera fecha, la lucha por el liderazgo del grupo quedó completamente abierta.

La Celeste sabe que una buena actuación en sus próximos compromisos podría permitirle tomar ventaja en la carrera por el primer puesto, mientras que España afrontará el resto de la fase de grupos con una presión mucho mayor a la prevista antes del inicio del certamen.

Lo que parecía un trámite para la selección europea terminó convirtiéndose en una de las primeras grandes historias de la Copa del Mundo. Cabo Verde celebró un resultado histórico, mientras que España quedó obligada a reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en su camino hacia los octavos de final.