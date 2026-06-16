La pregunta de Martín Palermo que emocionó a Scaloni en plena conferencia de prensa

La emotiva pregunta de Martín Palermo que conmovió a Scaloni antes del debut mundialista

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó un momento inesperado y cargado de emoción. Entre los periodistas acreditados se encontraba un viejo conocido del entrenador: Martín Palermo.

Cuando llegó su turno de preguntar, el histórico goleador se presentó y sorprendió al técnico argentino.

—Hola, Lio. Martín Palermo, de DSports —dijo.

Scaloni reaccionó de inmediato y, entre sonrisas, respondió:

—¿Estabas desde el comienzo? No te había visto.

Lo que parecía una consulta más derivó rápidamente en uno de los momentos más emotivos de la conferencia. Palermo aclaró que no le hablaría como periodista, sino como excompañero de equipo.

—No te hablo como periodista, sino como compañero que fuimos. Compartimos lindos momentos en Estudiantes. ¿Te imaginabas esto?

La pregunta tomó por sorpresa al entrenador campeón del mundo, que no pudo ocultar su emoción.

—¿Qué me hubiera imaginado, Martín? Me extraña... Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Vos también te emocionás —contestó Scaloni, mientras la sala rompía en aplausos.

El recuerdo de su paso por Estudiantes

Visiblemente conmovido, el entrenador aprovechó para recordar la importancia que tuvo Palermo durante su etapa como jugador de Estudiantes de La Plata.

—Él se comportó muy bien conmigo. Viví una época muy bonita, pero antes había pasado tres o cuatro meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas.

Scaloni destacó además la calidad humana del exdelantero y el vínculo que construyeron durante aquellos años.

—Con su alegría... Es un amigo del fútbol. Te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabés lo lindo y lo duro que es estar acá.

La ilusión de un nuevo desafío

Tras el emotivo intercambio, Scaloni volvió a enfocarse en el debut de Argentina en la Copa del Mundo y transmitió un mensaje de confianza y compromiso.

—Vamos con mucho respeto y mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos dar lo mejor.

La conferencia terminó con una de las imágenes más emotivas de la jornada: dos protagonistas de distintas generaciones del fútbol argentino recordando el camino recorrido y compartiendo un momento de genuina emoción a horas de un nuevo desafío mundialista.