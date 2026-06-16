La oposición avanza contra Adorni y pone en escena una eventual moción de censura en el Congreso

La oposición impulsa pedidos de interpelación contra Manuel Adorni en ambas cámaras del Congreso.

El funcionario quedó bajo presión tras reconocer fondos no incluidos en sus declaraciones juradas.

La Constitución contempla la posibilidad de aplicar una moción de censura al jefe de Gabinete.

El mecanismo permite remover al funcionario por razones políticas sin necesidad de una condena judicial.

La Justicia también investiga una posible omisión maliciosa en la presentación de información patrimonial.

Las pesquisas alcanzan activos financieros, inversiones en criptomonedas y bienes inmuebles vinculados al funcionario.

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa de creciente tensión luego de que distintos sectores de la oposición comenzaran a impulsar mecanismos parlamentarios que podrían derivar en un hecho sin precedentes desde la reforma constitucional de 1994. En paralelo a las investigaciones judiciales que analizan la evolución de su patrimonio, legisladores opositores avanzan con pedidos de interpelación y estudian la posibilidad de promover una moción de censura para forzar su salida del cargo.

El escenario se agravó después de que el funcionario reconociera públicamente la existencia de fondos que no habían sido incorporados en sus declaraciones juradas patrimoniales. Según explicó, se trataba de ahorros obtenidos a partir de inversiones realizadas antes de su ingreso al Gobierno, recursos que decidió mantener fuera de las presentaciones oficiales por considerar que determinadas políticas económicas de administraciones anteriores ponían en riesgo su patrimonio.

La admisión generó repercusiones inmediatas tanto en el ámbito político como en el judicial. Mientras la Justicia analiza una causa vinculada con un presunto enriquecimiento ilícito, en el Congreso comenzaron a multiplicarse iniciativas orientadas a exigir explicaciones formales al jefe de Gabinete.

En ese contexto, la oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados prevista para el próximo 23 de junio. Entre los temas incluidos en el temario figuran varios pedidos de interpelación dirigidos a Adorni, con el objetivo de que comparezca ante los legisladores y brinde precisiones sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

Al mismo tiempo, dirigentes del Partido Justicialista impulsan gestiones en el Senado para acelerar un procedimiento similar. La estrategia apunta a aumentar la presión institucional sobre el funcionario y abrir el camino hacia una eventual moción de censura.

Este mecanismo fue incorporado a la Constitución Nacional durante la reforma de 1994, cuando se creó la figura del jefe de Gabinete como parte de un esquema destinado a fortalecer los controles parlamentarios sobre el Poder Ejecutivo. La herramienta permite que el Congreso cuestione políticamente al funcionario y solicite su remoción sin necesidad de que exista una condena judicial o la comprobación de un delito.

La lógica de la moción de censura es esencialmente política. Su finalidad consiste en evaluar si el funcionario conserva la confianza necesaria para continuar ejerciendo sus responsabilidades. Para avanzar en ese proceso suele requerirse previamente una instancia de interpelación, durante la cual el jefe de Gabinete debe responder preguntas y brindar explicaciones ante los legisladores.

Si las respuestas resultan insuficientes para una mayoría parlamentaria, las cámaras pueden avanzar hacia una votación formal. Sin embargo, el procedimiento exige un elevado nivel de consenso político, ya que requiere mayorías absolutas para prosperar.

Mientras el frente parlamentario gana intensidad, también se amplían los interrogantes en el plano judicial. Uno de los conceptos que comenzó a ocupar un lugar central en las discusiones es el de la denominada “omisión maliciosa”, una figura prevista en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal.

La norma sanciona a los funcionarios que, de manera deliberada, omitan informar bienes o presenten declaraciones patrimoniales incompletas. Las penas previstas incluyen prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Adorni, la atención de los investigadores se concentra en determinar si existió una intención deliberada de ocultar activos o si las omisiones pueden explicarse por otras circunstancias.

La investigación también busca establecer el origen y la trazabilidad de los fondos mencionados por el funcionario, incluyendo inversiones vinculadas al mercado de criptomonedas. Asimismo, se analizan otros elementos patrimoniales, entre ellos una vivienda ubicada en un barrio privado cuya titularidad y forma de declaración quedaron bajo observación.

A medida que avanzan las investigaciones y crecen los cuestionamientos políticos, el futuro de Adorni se transforma en uno de los temas más sensibles para el Gobierno nacional. Lo que comenzó como una discusión sobre declaraciones juradas ahora amenaza con derivar en una disputa institucional que podría marcar un precedente inédito en la historia reciente del sistema político argentino.