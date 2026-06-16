El Campeón del Mundo inicia la defensa del título en la Copa Mundial 2026

La espera terminó. La Selección Argentina comenzará este martes 16 de junio su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se disputará en el Estadio Arrowhead de Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar el primer paso en la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022.

Con la etiqueta de campeón defensor y uno de los principales candidatos al título, la Albiceleste inicia una nueva aventura mundialista con la ilusión intacta y una base consolidada que combina experiencia y renovación.

Una base campeona que se mantiene

El seleccionado argentino llega a la cita mundialista respaldado por un plantel que conserva buena parte de los futbolistas que hicieron historia en Qatar. A ellos se suman nuevas piezas que han ganado protagonismo durante el ciclo de Scaloni y que aportan frescura a un grupo acostumbrado a competir en la máxima exigencia.

La preparación previa dejó señales positivas. En los amistosos disputados antes del debut, Argentina venció con contundencia a Islandia por 3-0, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, y luego superó 2-0 a Honduras gracias a los tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

Scaloni recupera piezas clave

En las últimas horas, el cuerpo técnico recibió noticias alentadoras respecto al estado físico de algunos jugadores importantes.

Emiliano "Dibu" Martínez logró recuperarse de la fractura sufrida en el dedo anular de su mano derecha y estará disponible para el estreno mundialista. También Cristian Romero dejó atrás el esguince de rodilla que había generado preocupación y podrá integrar la defensa argentina.

Sin embargo, el entrenador mantiene algunas dudas en los laterales. Nicolás Tagliafico continúa recuperándose de una lesión, mientras que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastran molestias musculares que obligan a evaluar alternativas para los costados de la defensa.

Ante este panorama, Scaloni analiza diferentes variantes, entre ellas la inclusión de Facundo Medina o la posibilidad de modificar el esquema táctico con una línea de tres centrales.

Messi, una vez más al frente de la ilusión

A sus 39 años, Lionel Messi disputará su sexto Mundial y volverá a ser el gran referente futbolístico y emocional de la Selección.

El capitán liderará un equipo que tendrá como pilares en la mitad de la cancha a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que una de las principales incógnitas aparece en el ataque.

Lautaro Martínez parece contar con ventaja para acompañar a Messi desde el inicio, aunque Julián Álvarez también pelea por un lugar pese a haber tenido menos continuidad en el tramo final de la temporada europea.

Argelia quiere dar el golpe

Del otro lado estará una selección argelina que llega con la intención de transformarse en una de las revelaciones del torneo.

Los denominados "Zorros del Desierto" regresan a una Copa del Mundo con una generación renovada que mezcla experiencia y juventud, apostando por un juego dinámico, intenso y de rápidas transiciones.

La principal figura sigue siendo Riyad Mahrez. El experimentado extremo conserva intacta su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y continúa siendo el futbolista más determinante del conjunto africano.

En el mediocampo sobresale la presencia de Ismaël Bennacer, encargado de aportar equilibrio y salida limpia, mientras que en ofensiva Mohamed Amoura y Amine Gouiri representan las principales amenazas para la defensa argentina gracias a su velocidad y movilidad.

Un estreno con expectativas altas

Argentina buscará comenzar el Mundial con una victoria que le permita encaminar rápidamente la clasificación a la siguiente ronda. Enfrente tendrá a un rival que intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender y dar uno de los primeros golpes del torneo.

Con Messi como bandera, una base campeona consolidada y la ilusión de millones de hinchas, la Albiceleste pone en marcha un nuevo sueño mundialista.