Otamendi palpitó el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026

La Selección Argentina pondrá en marcha este martes su defensa del título mundial cuando enfrente a Argelia en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la previa del debut, Nicolás Otamendi tomó la palabra en conferencia de prensa y dejó un mensaje claro: el campeón del mundo no puede permitirse ningún exceso de confianza.

Otamendi recordó la lección de Qatar

El experimentado defensor remarcó que el plantel mantiene los pies sobre la tierra pese a llegar a Estados Unidos como vigente campeón del mundo. Para ello, apeló a la experiencia vivida en Qatar 2022, cuando Argentina comenzó el torneo con una inesperada derrota frente a Arabia Saudita.

“Sabemos que somos el campeón y que todos nos van a querer ganar. Tenemos como ejemplo el inicio de Qatar”, señaló el zaguero, quien se perfila como una de las piezas clave en el equipo de Lionel Scaloni.

Además, destacó la creciente competitividad del fútbol internacional y advirtió sobre las dificultades que puede presentar cualquier rival en una Copa del Mundo.

“Sabemos que cualquier equipo te puede complicar. Tenemos que hacer nuestro juego porque ellos tienen buenos jugadores”, afirmó al referirse al seleccionado argelino.

El último Mundial de una leyenda albiceleste

A los 38 años, Otamendi atraviesa una cita especial. El defensor reconoció que el Mundial 2026 marcará el final de su extensa trayectoria con la camiseta argentina, una carrera repleta de títulos y momentos históricos.

“Disfruto estos momentos sabiendo que el Mundial va a ser lo último para mí con la Selección Argentina”, confesó ante los periodistas.

Lejos de enfocarse únicamente en la despedida, el central aseguró que continúa viviendo cada convocatoria con la misma ilusión que en sus primeras apariciones con la Albiceleste.

“Es mi cuarto Mundial y la verdad que no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país”, expresó.

El recambio generacional y la competencia interna

Durante la conferencia, Otamendi también se refirió a la renovación que atraviesa el seleccionado argentino y destacó la irrupción de jóvenes futbolistas que buscan ganarse un lugar dentro del plantel campeón del mundo.

“Está a la vista que cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y con muchas ganas de querer defender estos colores”, sostuvo.

Para el defensor, la aparición constante de nuevos talentos representa un beneficio para el grupo, ya que obliga a los jugadores más experimentados a mantener un alto nivel competitivo.

“A los más grandes nos ponen en la situación de seguir compitiendo para estar en la Selección”, concluyó.

Con la voz de uno de sus máximos referentes, Argentina ultima detalles para su estreno mundialista, con la ilusión intacta de volver a pelear por la gloria y comenzar con el pie derecho la defensa del título conquistado en Qatar.