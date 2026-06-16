Uruguay fue más que Arabia Saudita, pero debió conformarse con un empate en su debut mundialista

Uruguay y Arabia Saudita empataron 1-1 en un partido correspondiente al Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El resultado dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, que desaprovecharon una oportunidad importante luego del sorpresivo empate de España ante Cabo Verde. La Celeste logró rescatar un punto gracias a un gol de Maximiliano Araújo a diez minutos del final.

El clima marcó el ritmo del encuentro

Desde el inicio, Uruguay intentó asumir el protagonismo con la posesión de la pelota, aunque se encontró con una Arabia Saudita ordenada y bien plantada en defensa. El conjunto asiático apostó por las recuperaciones rápidas y las transiciones desde mitad de cancha, aunque sin generar demasiado peligro en los primeros minutos.

Las condiciones climáticas tuvieron una influencia directa en el desarrollo del juego. Las altas temperaturas, la humedad y una alerta de tormentas presente durante gran parte del encuentro fueron disminuyendo la intensidad física de ambos equipos, que mostraron signos de desgaste a medida que avanzaba la primera mitad.

Arabia Saudita golpeó en su mejor momento

Cuando el partido parecía ingresar en una meseta, Arabia Saudita encontró su mejor versión y comenzó a generar peligro cerca del área uruguaya. Fernando Muslera respondió con seguridad en varias intervenciones, pero no pudo evitar la apertura del marcador.

A los 41 minutos, Kanno ganó de cabeza tras una pelota parada y obligó al arquero uruguayo a una gran atajada. Sin embargo, el rebote quedó servido para Abdulelah Al-Amri, quien aprovechó la situación y definió para establecer el 1-0 antes del descanso.

Uruguay reaccionó y encontró premio sobre el final

En el complemento, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa volvió a asumir la iniciativa, aunque le costó encontrar claridad frente a una Arabia Saudita que decidió replegarse y defender la ventaja. Los asiáticos prácticamente renunciaron al ataque y no registraron remates al arco durante toda la segunda mitad.

Con el correr de los minutos, Uruguay acumuló llegadas, centros y situaciones de peligro, pero el empate parecía no llegar. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los últimos diez minutos, apareció la igualdad.

Federico Viñas ganó en el área y conectó un cabezazo que exigió una gran respuesta de Mohammed Al-Owais. El arquero dejó un rebote corto y Maximiliano Araújo estuvo atento para capturarlo y enviar la pelota al fondo de la red para el 1-1 definitivo.

Un empate con sabor a poco para la Celeste

Tras conseguir la igualdad, Uruguay fue por más y estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos. La ocasión más clara llegó con un potente remate de Federico Valverde que encontró una espectacular intervención de Al-Owais, figura del conjunto saudí.

La Celeste terminó mejor, generó las oportunidades más peligrosas y dejó la sensación de haber merecido algo más que el empate. Sin embargo, la falta de eficacia y la gran actuación del arquero rival le impidieron completar la remontada.

Ahora, Uruguay deberá enfocarse en el compromiso frente a Cabo Verde, programado para el próximo 21 de junio, en un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación. Ese mismo día, España y Arabia Saudita protagonizarán otro encuentro clave para definir el futuro del Grupo H.