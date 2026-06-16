Quién es Vozinha, el arquero que frustró a España y llevó a Cabo Verde a un resultado histórico

Vozinha, el arquero que frustró a España y escribió una página dorada para Cabo Verde

El empate 0-0 entre España y Cabo Verde en el debut del Grupo H del Mundial 2026 tuvo un protagonista excluyente. A sus 40 años recién cumplidos, Josimar Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, firmó una actuación memorable y se convirtió en la gran figura de una de las sorpresas más resonantes de la primera fase del torneo.

Mientras España monopolizaba la posesión y buscaba quebrar la resistencia rival, el experimentado arquero respondió cada vez que fue exigido. Seguro por arriba, atento en los mano a mano y con reflejos intactos, sostuvo el arco en cero durante los momentos más complicados del encuentro y terminó siendo el principal responsable del histórico resultado conseguido por los “Tiburones Azules”.

El hombre récord de Cabo Verde

Nacido en Mindelo, Vozinha construyó una extensa carrera profesional que lo llevó por clubes de Portugal, Chipre y Eslovaquia. Sin embargo, su legado más importante lo forjó con la camiseta de Cabo Verde, selección de la que es uno de los máximos referentes y el futbolista con más presencias internacionales.

A lo largo de los años participó en algunos de los momentos más importantes del fútbol caboverdiano, incluidas las destacadas campañas en las Copas Africanas de Naciones de 2013 y 2023. Su experiencia y liderazgo lo convirtieron en una pieza fundamental dentro del vestuario de una selección que disputa su primera Copa del Mundo.

Una actuación para el recuerdo

Ante una de las grandes candidatas al título, Vozinha demostró por qué sigue siendo indispensable. Durante gran parte del partido frustró los intentos españoles, especialmente en el tramo final, cuando el conjunto dirigido por Luis de la Fuente adelantó líneas y multiplicó las llegadas al área.

Cada intervención fortaleció la confianza de sus compañeros y alimentó la ilusión de un equipo que resistió con orden y sacrificio para conseguir un punto que quedará grabado en la historia deportiva de Cabo Verde.

Tras el encuentro, el arquero expresó su emoción por el resultado obtenido y destacó el esfuerzo colectivo de todo el plantel para competir de igual a igual frente a una potencia mundial.

Un símbolo para soñar en grande

El histórico empate no solo le permitió a Cabo Verde sumar un punto valioso en el Grupo H, sino que también confirmó que está dispuesto a competir en el escenario más importante del fútbol mundial.

Y en el centro de esa ilusión aparece la figura de Vozinha. Con cuatro décadas de vida, una extensa trayectoria internacional y el respeto de todo el planeta fútbol, el veterano guardameta se transformó en el símbolo de una selección que sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026.