Cuando el estreñimiento se convierte en emergencia

El colon mide alrededor de un metro y medio de longitud y cumple una función esencial: transportar los desechos hacia el exterior del organismo. Sin embargo, en situaciones poco frecuentes, sus paredes pueden dilatarse de manera anormal hasta perder la capacidad de contraerse y movilizar el contenido intestinal.

Cuando esto ocurre, no se trata simplemente de estreñimiento. Puede ser un cuadro conocido como megacolon, una afección potencialmente mortal que requiere atención médica urgente.

Especialistas en gastroenterología advierten que diferenciar esta enfermedad de un trastorno digestivo común puede ser clave para evitar complicaciones graves.

¿Qué es el megacolon?

El término megacolon describe una dilatación excesiva del colon sin que exista una obstrucción física que la explique.

Los criterios médicos consideran megacolon cuando:

El ciego supera los 12 centímetros de diámetro .

El colon ascendente supera los 8 centímetros .

La región rectosigmoidea supera los 6,5 centímetros .

El diagnóstico suele confirmarse mediante radiografías abdominales y, cuando es posible, con una tomografía computarizada con contraste para descartar otras causas.

Los distintos tipos de megacolon

Los especialistas clasifican esta afección en tres grandes grupos:

1. Megacolon congénito

La causa más frecuente es la enfermedad de Hirschsprung, un trastorno presente desde el nacimiento.

Se produce por la ausencia de determinadas células nerviosas en una parte del colon, lo que impide el movimiento normal de las heces y genera una acumulación progresiva del contenido intestinal.

Los recién nacidos pueden presentar:

Dificultad para evacuar

Abdomen distendido

Vómitos

El tratamiento habitual es quirúrgico.

2. Megacolon adquirido

Puede desarrollarse durante la vida adulta y estar relacionado con:

Enfermedad de Chagas

Parkinson

Neuropatía diabética

Hipotiroidismo

Alteraciones metabólicas

Uso de ciertos medicamentos, como risperidona, clozapina o loperamida

3. Megacolon agudo o síndrome de Ogilvie

Es frecuente en personas hospitalizadas tras:

Cirugías mayores

Infecciones severas

Traumatismos

Aunque no existe una obstrucción física, el colon deja de moverse correctamente y puede dilatarse rápidamente.

4. Megacolon tóxico

Se considera la forma más peligrosa.

Generalmente aparece asociado a enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa, o infecciones graves, entre ellas las causadas por Clostridioides difficile.

En estos casos, el colon puede expandirse de forma acelerada y convertirse en una emergencia médica en cuestión de horas.

Síntomas que no deben ignorarse

Los síntomas iniciales pueden parecer similares a los del estreñimiento común:

Distensión abdominal

Dolor abdominal

Estreñimiento persistente

Sensación de abdomen hinchado

Exceso de gases

Sin embargo, cuando aparecen algunos de los siguientes signos, la situación puede ser mucho más grave:

Señales de alarma

Fiebre

Taquicardia

Deterioro del estado general

Dolor abdominal intenso

Diarrea con sangre

Abdomen muy distendido

Los especialistas recomiendan consultar de inmediato si estos síntomas aparecen junto con inflamación abdominal marcada.

Las complicaciones más graves

Si no se trata a tiempo, el megacolon puede provocar complicaciones potencialmente mortales, entre ellas:

Perforación intestinal

Infecciones severas

Insuficiencia respiratoria por la distensión abdominal

Síndrome compartimental abdominal

Hemorragias intestinales

La perforación del colon es una de las complicaciones más temidas, ya que aumenta significativamente el riesgo de muerte.

Cómo se trata el megacolon

El tratamiento depende de la causa y de la gravedad del cuadro.

En el megacolon agudo

Las primeras medidas suelen incluir:

Corrección de la deshidratación

Tratamiento de alteraciones electrolíticas

Suspensión de medicamentos que enlentecen el tránsito intestinal

Si no hay respuesta, pueden utilizarse medicamentos específicos para estimular el intestino o procedimientos endoscópicos para descomprimir el colon.

En el megacolon tóxico

La internación es obligatoria y suele requerir:

Suero intravenoso

Antibióticos

Corticoides

Monitoreo intensivo

Cuando el tratamiento médico no resulta efectivo o aparecen complicaciones graves, puede ser necesaria una cirugía para extirpar el segmento afectado.

La importancia de actuar a tiempo

Los especialistas coinciden en que el megacolon no debe confundirse con un simple problema de tránsito intestinal.

Un abdomen muy hinchado, dolor persistente, fiebre o un deterioro general del estado de salud son señales que requieren evaluación médica urgente.

La detección temprana y el tratamiento oportuno pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones y mejorar el pronóstico de una enfermedad que, aunque poco frecuente, puede poner en riesgo la vida.