Cuando el estreñimiento se convierte en emergencia

Cuando el estreñimiento se convierte en emergenciaSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
El colon mide alrededor de un metro y medio de longitud y cumple una función esencial: transportar los desechos hacia el exterior del organismo. Sin embargo, en situaciones poco frecuentes, sus paredes pueden dilatarse de manera anormal hasta perder la capacidad de contraerse y movilizar el contenido intestinal.
Cuando esto ocurre, no se trata simplemente de estreñimiento. Puede ser un cuadro conocido como megacolon, una afección potencialmente mortal que requiere atención médica urgente.
Especialistas en gastroenterología advierten que diferenciar esta enfermedad de un trastorno digestivo común puede ser clave para evitar complicaciones graves.
¿Qué es el megacolon?
El término megacolon describe una dilatación excesiva del colon sin que exista una obstrucción física que la explique.
Los criterios médicos consideran megacolon cuando:
- El ciego supera los 12 centímetros de diámetro.
- El colon ascendente supera los 8 centímetros.
- La región rectosigmoidea supera los 6,5 centímetros.
El diagnóstico suele confirmarse mediante radiografías abdominales y, cuando es posible, con una tomografía computarizada con contraste para descartar otras causas.
Los distintos tipos de megacolon
Los especialistas clasifican esta afección en tres grandes grupos:
1. Megacolon congénito
La causa más frecuente es la enfermedad de Hirschsprung, un trastorno presente desde el nacimiento.
Se produce por la ausencia de determinadas células nerviosas en una parte del colon, lo que impide el movimiento normal de las heces y genera una acumulación progresiva del contenido intestinal.
Los recién nacidos pueden presentar:
- Dificultad para evacuar
- Abdomen distendido
- Vómitos
El tratamiento habitual es quirúrgico.
2. Megacolon adquirido
Puede desarrollarse durante la vida adulta y estar relacionado con:
- Enfermedad de Chagas
- Parkinson
- Neuropatía diabética
- Hipotiroidismo
- Alteraciones metabólicas
- Uso de ciertos medicamentos, como risperidona, clozapina o loperamida
3. Megacolon agudo o síndrome de Ogilvie
Es frecuente en personas hospitalizadas tras:
- Cirugías mayores
- Infecciones severas
- Traumatismos
Aunque no existe una obstrucción física, el colon deja de moverse correctamente y puede dilatarse rápidamente.
4. Megacolon tóxico
Se considera la forma más peligrosa.
Generalmente aparece asociado a enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa, o infecciones graves, entre ellas las causadas por Clostridioides difficile.
En estos casos, el colon puede expandirse de forma acelerada y convertirse en una emergencia médica en cuestión de horas.
Síntomas que no deben ignorarse
Los síntomas iniciales pueden parecer similares a los del estreñimiento común:
- Distensión abdominal
- Dolor abdominal
- Estreñimiento persistente
- Sensación de abdomen hinchado
- Exceso de gases
Sin embargo, cuando aparecen algunos de los siguientes signos, la situación puede ser mucho más grave:
Señales de alarma
- Fiebre
- Taquicardia
- Deterioro del estado general
- Dolor abdominal intenso
- Diarrea con sangre
- Abdomen muy distendido
Los especialistas recomiendan consultar de inmediato si estos síntomas aparecen junto con inflamación abdominal marcada.
Las complicaciones más graves
Si no se trata a tiempo, el megacolon puede provocar complicaciones potencialmente mortales, entre ellas:
- Perforación intestinal
- Infecciones severas
- Insuficiencia respiratoria por la distensión abdominal
- Síndrome compartimental abdominal
- Hemorragias intestinales
La perforación del colon es una de las complicaciones más temidas, ya que aumenta significativamente el riesgo de muerte.
Cómo se trata el megacolon
El tratamiento depende de la causa y de la gravedad del cuadro.
En el megacolon agudo
Las primeras medidas suelen incluir:
- Corrección de la deshidratación
- Tratamiento de alteraciones electrolíticas
- Suspensión de medicamentos que enlentecen el tránsito intestinal
Si no hay respuesta, pueden utilizarse medicamentos específicos para estimular el intestino o procedimientos endoscópicos para descomprimir el colon.
En el megacolon tóxico
La internación es obligatoria y suele requerir:
- Suero intravenoso
- Antibióticos
- Corticoides
- Monitoreo intensivo
Cuando el tratamiento médico no resulta efectivo o aparecen complicaciones graves, puede ser necesaria una cirugía para extirpar el segmento afectado.
La importancia de actuar a tiempo
Los especialistas coinciden en que el megacolon no debe confundirse con un simple problema de tránsito intestinal.
Un abdomen muy hinchado, dolor persistente, fiebre o un deterioro general del estado de salud son señales que requieren evaluación médica urgente.
La detección temprana y el tratamiento oportuno pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones y mejorar el pronóstico de una enfermedad que, aunque poco frecuente, puede poner en riesgo la vida.