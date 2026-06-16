Marta Fort mostró su intensa rutina de entrenamiento y sorprendió con su cambio físico

Marta Fort mostró su intensa rutina de entrenamiento en Miami y revolucionó las redes sociales

Marta Fort volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir parte de su exigente rutina de entrenamiento durante su estadía en Estados Unidos. La influencer se encuentra en Miami, donde además de disfrutar de su viaje y seguir de cerca el Mundial 2026, aprovecha para mantener sus hábitos de ejercicio.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Ricardo Fort publicó varios videos en los que se la puede ver realizando ejercicios de tren superior con gran intensidad. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores y no tardaron en viralizarse en otras plataformas.

El video que despertó miles de reacciones

Las grabaciones llamaron la atención por el nivel de exigencia de los ejercicios y por el estado físico de la influencer, que suele compartir parte de su estilo de vida saludable en redes sociales.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Marta generó una ola de comentarios que rápidamente la convirtieron en tendencia en X, donde cientos de usuarios destacaron tanto su disciplina como su apariencia física.

“Me encanta Martita, tiene toda la onda”, escribió una usuaria. Otros comentarios apuntaron a su constancia en el entrenamiento y al notable cambio físico que viene mostrando en los últimos meses.

"Marta Fort":

Porque la hija del comandante Fort, está entrando en un punto donde ya tiene todo el cuerpo definido al 100% pic.twitter.com/RZvpg5NuJI — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) June 15, 2026

Entre el Mundial y el entrenamiento

Mientras acompaña a la Selección Argentina en territorio estadounidense, Marta también encuentra tiempo para continuar con sus rutinas de gimnasio, una actividad que forma parte de su día a día.

Las publicaciones no solo despertaron elogios entre sus seguidores, sino que también volvieron a posicionarla entre las personalidades más comentadas de las redes sociales, donde cada una de sus apariciones suele generar una fuerte repercusión.

Con un perfil cada vez más consolidado en el mundo digital, Marta Fort continúa combinando viajes, moda, entrenamiento y estilo de vida, contenidos que la mantienen entre las influencers argentinas con mayor llegada entre el público joven.