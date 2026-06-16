El dolor de Toto Ferro por la muerte de su amigo, Lucas Vignale

El actor y músico Toto Ferro compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedir a su amigo Lucas Vignale, el director argentino que, según trascendió, falleció en el accidente de helicóptero ocurrido en Brasil junto a Gaspi.

Horas después de conocerse la noticia, Ferro expresó públicamente el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de quien fue no solo un compañero de trabajo, sino también una de las personas más cercanas de su entorno.

“El dolor es enorme para todos los que amamos a Lucas. Que fueron muchos”, escribió el actor en una historia de Instagram.

Visiblemente afectado, continuó con unas palabras que reflejaron el impacto que le provocó la noticia:

“No sé dónde estarás, hermano, pero voy a hacer todo por vos y por hacerte sentir orgulloso. Estoy en shock y te amo mucho”.

Una amistad que trascendió el trabajo

La relación entre Ferro y Vignale iba mucho más allá del ámbito profesional. Ambos compartían una estrecha amistad y habían trabajado juntos en distintos proyectos audiovisuales.

Uno de los más destacados fue El tren fluvial, largometraje que codirigieron y que logró reconocimiento internacional tras ser seleccionado para la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

La película recibió elogios de la crítica especializada y consolidó a ambos como parte de una nueva generación de realizadores argentinos con proyección internacional.

Un adiós cargado de emoción

En el cierre de su mensaje, Ferro también agradeció las muestras de afecto recibidas durante las últimas horas y destacó el cariño con el que muchas personas recordaban a Vignale.

“Gracias a toda la gente por los mensajes”, concluyó.

Las palabras del actor reflejan el impacto que la noticia generó entre familiares, amigos y colegas del director, cuyo trabajo comenzaba a ganar cada vez más reconocimiento dentro y fuera de Argentina.