Unidos acelera la reforma electoral y busca consensuar nuevas reglas para las próximas elecciones

Los partidos que integran el frente Unidos para Cambiar Santa Fe darán esta semana un paso importante en la discusión sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo provincial. Referentes de las distintas fuerzas políticas fueron convocados para el próximo jueves a una reunión en la sede provincial de la Unión Cívica Radical, donde se buscará avanzar en la elaboración de un proyecto común que actualice el sistema electoral santafesino.

El encuentro será encabezado por las autoridades radicales y forma parte de una serie de conversaciones que se vienen desarrollando desde hace varias semanas dentro de la coalición gobernante. En una primera etapa, el debate estuvo concentrado en el entorno más cercano al gobernador Maximiliano Pullaro, para luego ampliarse a dirigentes de otros espacios que conforman la alianza oficialista.

La necesidad de modificar la legislación electoral surge como consecuencia de los cambios incorporados recientemente a la Constitución de Santa Fe. Entre las reformas aprobadas figura la eliminación del sistema que garantizaba una mayoría automática en la Cámara de Diputados y la creación de una justicia electoral con mayor independencia institucional.

Uno de los objetivos centrales es reunir en un único Código Electoral las diferentes normas que actualmente regulan los procesos electorales en la provincia. Sin embargo, todavía existen aspectos clave que generan debate dentro del oficialismo.

Uno de ellos está vinculado a los porcentajes mínimos de votos que deberán obtener las listas para continuar en competencia, tanto en las elecciones primarias como en las generales. Otro punto que aún no encuentra una definición definitiva es el formato que tendrán las boletas electorales.

Aunque existe consenso para mantener tanto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como el sistema de Boleta Única, continúan las conversaciones sobre cómo organizar visualmente las categorías en cada papeleta. Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de agrupar en una misma boleta los cargos correspondientes a un mismo nivel de gobierno, separando las categorías provinciales de las municipales y comunales.

En paralelo, Unidos ya habría alcanzado un acuerdo respecto de la estrategia legislativa que seguirá para impulsar la iniciativa. La decisión es que el proyecto no sea presentado por el Poder Ejecutivo, sino que ingrese a la Legislatura a través de legisladores oficialistas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

La intención es evitar la presentación de propuestas separadas por partido y avanzar directamente hacia un texto consensuado que represente la posición común de toda la coalición gobernante.

De acuerdo con las estimaciones que manejan distintos sectores del oficialismo, el proyecto podría ingresar formalmente a la Legislatura durante los primeros días de julio, antes del inicio del receso invernal. Si se cumplen esos plazos, el tratamiento parlamentario se desarrollaría durante la segunda mitad del mes, con el objetivo de lograr la sanción definitiva de la reforma durante agosto.

La discusión promete convertirse en uno de los debates políticos más relevantes del año en Santa Fe, ya que definirá buena parte de las reglas que regirán las futuras competencias electorales en la provincia.