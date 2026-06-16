Milei apoya a Adorni y enciende internas en el Gabinete

El clima en la quinta de Olivos refleja momentos de marcada irritación. Según fuentes cercanas al entorno presidencial, Javier Milei se encuentra cansado y fastidiado por la persistente repercusión mediática del caso Manuel Adorni. El mandatario está convencido de que las acusaciones forman parte de una maniobra coordinada entre la oposición y los medios para opacar los logros de su gestión económica y desestabilizar a su administración. Pese a los cuestionamientos, el Presidente no planea desprenderse del jefe de Gabinete, justificando su permanencia en su honestidad y bajo la premisa de que la ofensiva busca, en última instancia, perjudicar la figura presidencial.

Sin embargo, la continuidad de Adorni ha profundizado las grietas internas en el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió en privado la renuncia inmediata del funcionario y calificó de "omisión ética" la falta de declaración de casi medio millón de dólares en activos. Esta postura coincide con el malestar general del gabinete; de hecho, varios ministros han optado por eludir la oficina de jefatura para resolver los asuntos de gestión de forma directa. En contraste, Karina Milei y Santiago Caputo mantienen su respaldo a Adorni. Para la hermana del presidente, removerlo implicaría un costo político inasumible; para el asesor, su permanencia evita el ascenso de otros rivales internos y consolida la creciente influencia del tándem que compone junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El panorama se vuelve más complejo debido a que la oposición en el Congreso busca avanzar contra el funcionario, mientras que en los tribunales se advierten severas inconsistencias en su declaración jurada de bienes. Aun así, el entorno de Adorni confía en que la Justicia dictaminará su inocencia y apuesta a que el fervor del Mundial de Fútbol diluya la atención pública sobre el escándalo.

Este conflicto ético impacta directamente en las encuestas, que muestran una caída en la imagen positiva de Milei, situada en torno al 34% frente a una desaprobación que supera el 55%. El dato más preocupante para los libertarios es el desplome del apoyo entre los jóvenes, un sector clave que pasó del 60% de aprobación al 30% actual, fuertemente afectado por la pérdida de más de 250.000 empleos desde 2023. Ante este escenario de debilidad oficialista, figuras de la oposición como Mauricio Macri y Sergio Massa ya evalúan sus estrategias de cara al armado electoral de 2027, en un tablero político que comienza a fragmentarse anticipadamente.