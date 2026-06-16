El dueño del helicóptero en el que viajaba Gaspi había sido sancionado por irregularidades

La investigación sobre el accidente aéreo que conmocionó al mundo de los creadores de contenido continúa sumando nuevos elementos. Tras la tragedia en la que, según reportes, perdieron la vida el influencer Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale y otras tres personas, salió a la luz un antecedente vinculado al propietario de una de las aeronaves involucradas.

De acuerdo con información publicada por el portal brasileño G1, perteneciente al grupo O Globo, el dueño del helicóptero identificado con la matrícula PP-MAC había sido sancionado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil durante 2025.

La sanción aplicada por la ANAC

Según la resolución del organismo, Oswaldo de Luca Filho fue multado en julio de 2025 luego de negarse a presentar documentación requerida por inspectores de la agencia durante un procedimiento de control.

Entre los elementos solicitados figuraban libros de registro, documentos contables, información operativa y estadísticas vinculadas a la actividad de la aeronave. La negativa a facilitar esos datos derivó en la apertura de un expediente administrativo y la posterior aplicación de una sanción económica.

Una multa de carácter mínimo

Las autoridades de la ANAC consideraron que se trataba de la primera infracción registrada en ese expediente, por lo que resolvieron aplicar la multa mínima prevista para este tipo de situaciones.

La sanción ascendió a aproximadamente 8.000 reales, de acuerdo con la información difundida por medios brasileños.

Mientras avanzan las pericias para determinar las causas del accidente, los investigadores continúan recopilando antecedentes relacionados con las aeronaves involucradas y sus operadores, en busca de esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.