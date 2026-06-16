Más capacitaciones de Empleo Verde Recargado

A través del programa Empleo Verde Recargado, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo continúan impulsando espacios de formación orientados a promover el empleo en sectores sostenibles y fortalecer las capacidades locales en oficios con impacto ambiental positivo.



Debido al gran interés que despertaron ambas propuestas, ya comenzaron los segundos grupos de los cursos de reparación y mantenimiento de bicicletas y de mantenimiento y recupero de equipos informáticos, ampliando las oportunidades de capacitación para la ciudadanía.



Estas segundas instancias, se materializan, luego de finalizar las primeras ediciones de los cursos, y entregar certificados a sus participantes.



El director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti, destacó: "Más de 35 ciudadanos se formaron en los primeros cursos vinculados con estas temáticas, y ahora se suman 40 personas más. La gran convocatoria que tuvieron estas propuestas demuestra el interés de la comunidad por capacitarse en oficios que generan oportunidades laborales y, al mismo tiempo, aportan al cuidado del ambiente. Desde el municipio seguimos impulsando herramientas concretas para acompañar el desarrollo del empleo verde local".



El municipio agradece a la Asociación Civil Club Policial y al equipo municipal del Taller de RAEES por brindar espacios que favorecen el desarrollo de las formaciones.



Reparación y mantenimiento de bicicletas

En este curso, a cargo de Ezequiel Serrano, los participantes incorporan conocimientos sobre diagnóstico, mantenimiento preventivo, reparación de componentes y puesta a punto de bicicletas. A lo largo de los encuentros, adquieren herramientas prácticas para identificar fallas, realizar ajustes y efectuar reparaciones básicas y avanzadas, fortaleciendo sus capacidades para desempeñarse de manera independiente o brindar servicios en talleres y comercios del rubro.



Además de representar una oportunidad de inserción laboral y de generación de emprendimientos, esta formación contribuye a promover la movilidad activa y sustentable en la ciudad, fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, económico y amigable con el ambiente.



Mantenimiento y recupero de equipos informáticos

Por otra parte, quienes participan de esta capacitación a cargo del Técnico Mauro Pignioni, aprenden técnicas de diagnóstico, mantenimiento y recuperación de computadoras y otros dispositivos electrónicos, incorporando conocimientos sobre identificación de fallas, reemplazo de componentes, optimización del rendimiento y reacondicionamiento de equipos. Estas herramientas les permiten desarrollar competencias cada vez más demandadas en el mercado laboral y brindar soluciones que prolongan la vida útil de los dispositivos.



La propuesta promueve además la recuperación, reparación y reutilización de equipos y materiales informáticos, contribuyendo a disminuir el descarte prematuro de aparatos electrónicos y la generación de residuos tecnológicos. De esta manera, se fomenta un modelo de economía circular basado en el aprovechamiento eficiente de los recursos, la reducción de residuos y la valorización de materiales que pueden volver a incorporarse al circuito productivo.



Empleo Verde Recargado

A través del Programa Empleo Verde Recargado, la Municipalidad de Rafaela continúa fortaleciendo espacios de formación vinculados a la sustentabilidad, promoviendo nuevas oportunidades de inserción laboral y acompañando la transición hacia modelos de producción y consumo más responsables.



Con más de ocho años de trayectoria, más de 45 cursos realizados y más de 1.850 personas capacitadas, el programa se consolida como una política pública que vincula empleo, capacitación y sostenibilidad.