El Encuentro de Escuelitas Deportivas reunió a gran cantidad de niños y familias en barrio Antártida

En el marco de las políticas que consolidan a Rafaela como Ciudad deportiva, el domingo se realizó un nuevo Encuentro de Escuelitas Deportivas Municipales de Fútbol en el barrio Antártida Argentina, una propuesta que reunió a niños, adolescentes, familias y referentes deportivos de distintos sectores de la ciudad en una jornada dedicada al deporte, la recreación y la convivencia.



La actividad contó con la presencia del intendente Leonardo Viotti, quien recorrió el predio, compartió actividades con los chicos y dialogó con las familias y responsables de las distintas escuelitas presentes.



"Estos encuentros reflejan el enorme trabajo que realizan diariamente las escuelitas deportivas en cada barrio y la importancia que tiene el deporte como herramienta de inclusión, formación y encuentro. Ver a tantos chicos disfrutando, acompañados por sus familias, nos impulsa a seguir fortaleciendo estos espacios que contienen, acompañan y generan oportunidades para las nuevas generaciones", expresó Viotti.



Además, el mandatario destacó que este tipo de iniciativas forman parte de una política pública que busca promover hábitos saludables, valores y el sentido de pertenencia comunitaria. "Queremos que cada vez más chicos encuentren en el deporte un lugar donde crecer, aprender, hacer amigos y desarrollar todo su potencial. Por eso seguimos invirtiendo en infraestructura, programas y propuestas que acerquen el deporte a cada barrio de la ciudad", agregó.



La jornada se desarrolló entre las 10:00 y las 17:00 y contó con la participación de 20 escuelitas deportivas de diferentes barrios de Rafaela. Además, acompañó el programa Pido Gancho, que ofreció propuestas recreativas destinadas a las infancias y adolescencias.



Estos encuentros se realizan aproximadamente una vez al mes en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de generar espacios de encuentro, integración y disfrute a través del deporte, fortaleciendo los vínculos entre niños y adolescentes de diversos barrios.



A su turno, el subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort, destacó la importancia de la convocatoria y el valor que tienen estos espacios para la comunidad. "Fue un nuevo encuentro de las escuelitas deportivas municipales de fútbol, esta vez en el barrio Antártida, que tiene muy lindas instalaciones gracias al trabajo que realizamos conjuntamente con la escuelita y la comisión vecinal para mantener ese lugar en condiciones", señaló.



Además, el funcionario remarcó el proceso de transformación que atraviesa el sector oeste de la ciudad. "Es un lugar que hoy se está transformando, a la vera de la continuidad de avenida Podio, de la nueva rotonda y del ingreso al sector donde se está construyendo el nuevo velódromo y los escenarios deportivos para los Juegos Suramericanos. Es una zona que está creciendo y desarrollándose permanentemente", expresó.



Ambort también puso en valor la masiva participación registrada durante toda la jornada. "Se reunieron muchas escuelitas, muchas familias y una gran cantidad de personas que se acercaron para acompañar a los chicos y disfrutar de un encuentro más. Cada vez que sucede algo así nos pone muy contentos porque vemos a las familias compartiendo, a los chicos jugando y disfrutando, que es el principal objetivo de estas propuestas", manifestó.



Durante toda la jornada, vecinos, familias y referentes deportivos compartieron actividades, partidos y espacios recreativos, consolidando una iniciativa que promueve la inclusión, el compañerismo y el desarrollo integral de las infancias a través del deporte.



Las Escuelitas Deportivas Municipales constituyen una herramienta fundamental para acercar a niños y adolescentes a la práctica deportiva, promoviendo valores como el respeto, el compromiso, la solidaridad y el trabajo en equipo, al tiempo que generan espacios de contención, acompañamiento y desarrollo personal en cada barrio de la ciudad.