Casilda estrenó su nuevo edificio judicial y Santa Fe ya tiene fecha para ampliar Tribunales

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó inaugurado este martes el nuevo edificio judicial de Casilda, una obra que permitirá concentrar en un único espacio la actividad de los distintos fueros con asiento en la ciudad, además de dependencias vinculadas al sistema de justicia y organismos profesionales.

El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y de los integrantes del máximo tribunal provincial, encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez. También participaron autoridades de los ministerios públicos, legisladores provinciales, representantes judiciales y dirigentes de instituciones vinculadas al sector.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de la obra para mejorar la calidad del servicio de justicia y optimizar las condiciones de trabajo de magistrados, funcionarios y empleados. En ese sentido, se remarcó que la nueva infraestructura permitirá centralizar dependencias que hasta ahora funcionaban en distintos edificios, algunos de ellos alquilados y con limitaciones operativas.

El presidente de la Corte resaltó además el proceso de cooperación institucional que hizo posible concretar el proyecto y señaló que la obra forma parte de un plan de modernización edilicia que se desarrolla desde hace casi dos décadas en distintas localidades de la provincia.

Entre las innovaciones incorporadas sobresalen herramientas tecnológicas de última generación, incluyendo sistemas de inteligencia artificial aplicados a la gestión y seguridad, mecanismos de control de acceso, monitoreo inteligente y equipamiento destinado a mejorar la eficiencia operativa del complejo.

En paralelo, se confirmó que el próximo 30 de junio será inaugurada la nueva ala del edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe, una obra esperada dentro del proceso de ampliación de la infraestructura judicial provincial. El anuncio se produce en un contexto de debate institucional respecto del uso de determinados espacios por parte del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

El nuevo complejo judicial de Casilda está emplazado sobre un predio de más de 3.600 metros cuadrados y cuenta con una superficie cubierta superior a los 5.700 metros cuadrados. El edificio alberga juzgados civiles, comerciales, laborales y de familia, además de áreas destinadas al sistema penal, fiscalías, defensorías, salas de audiencia, biblioteca, auditorio y espacios para los colegios profesionales.

La obra también fue diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, incorporando rampas, ascensores, sanitarios adaptados y distintos servicios destinados a facilitar la atención de los ciudadanos.

Tras años de planificación y ejecución, el edificio se convierte en una de las inversiones más importantes realizadas en materia de infraestructura judicial en el sur santafesino, con el objetivo de fortalecer la prestación del servicio y acercar la Justicia a la comunidad.