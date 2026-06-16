Polonia acelera gestiones para instalar una base militar permanente de Estados Unidos

El gobierno de Polonia avanza en un plan destinado a facilitar la instalación de una base militar permanente de Estados Unidos en su territorio, una iniciativa que cobra relevancia en medio de las tensiones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania y de las discusiones que mantienen las principales potencias occidentales sobre cómo reforzar la presión sobre Moscú.

La confirmación llegó de la mano del primer ministro polaco, Donald Tusk, quien explicó que su administración trabaja en una resolución orientada a crear las condiciones necesarias para albergar de manera estable a fuerzas estadounidenses. El proyecto contempla aspectos logísticos, financieros, organizativos y de infraestructura que permitan garantizar el funcionamiento de una instalación militar de largo plazo.

Según explicó el mandatario, la preparación requerida implica una importante inversión y una planificación compleja, por lo que consideró indispensable comenzar cuanto antes con las tareas necesarias para que el país esté en condiciones de recibir una eventual aprobación por parte de Washington.

Tusk destacó además el trabajo que viene realizando el Ministerio de Defensa polaco para coordinar los aspectos técnicos y operativos del proyecto. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es evitar cualquier cuestionamiento sobre la capacidad del país para albergar una presencia militar permanente de Estados Unidos.

La iniciativa se conoce mientras líderes de las principales economías occidentales analizan nuevas estrategias para fortalecer el respaldo a Ucrania y aumentar la presión diplomática y económica sobre Rusia. En ese contexto, Polonia busca consolidar su papel como uno de los aliados más activos de la OTAN en Europa del Este y reforzar su posición estratégica dentro de la arquitectura de seguridad regional.

De concretarse, la base representaría un paso significativo en la cooperación militar entre Varsovia y Washington, además de convertirse en un elemento clave dentro de la estrategia de defensa de la región frente a las amenazas derivadas del conflicto en Ucrania.