Giacobbe: “Kicillof mide más que Cristina” y emerge como la principal apuesta del peronismo

Axel Kicillof aparece como la figura mejor posicionada dentro del peronismo

Jorge Giacobbe sostiene que supera a Cristina Kirchner en imagen e intención de voto

El gobernador bonaerense enfrenta el desafío de consolidar liderazgo propio

El peronismo necesitaría ampliar su base electoral para construir una mayoría

Javier Milei mantiene niveles de apoyo considerados competitivos

La polarización seguiría dominando el escenario político argentino

El escenario político argentino continúa reconfigurándose de cara a los próximos desafíos electorales y, dentro del universo peronista, comienzan a consolidarse algunas tendencias que modifican los liderazgos tradicionales. En ese contexto, el analista político Jorge Giacobbe aseguró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se posiciona actualmente como la figura con mayor potencial dentro del espacio opositor y supera desde hace tiempo a Cristina Fernández de Kirchner en distintos indicadores de opinión pública.

Según explicó el director de la consultora Giacobbe & Asociados Opinión Pública, las mediciones realizadas durante los últimos años muestran una ventaja sostenida del mandatario bonaerense tanto en términos de imagen positiva como en intención de voto cuando se lo compara con la ex presidenta en escenarios electorales hipotéticos.

Para el consultor, existe una diferencia importante entre el vínculo emocional que una parte del electorado mantiene con Cristina Kirchner y la percepción sobre quién puede liderar efectivamente una alternativa competitiva frente al presidente Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que muchos votantes identificados con el progresismo continúan reconociendo a la ex mandataria como una referencia política y simbólica, aunque consideran que el futuro del espacio podría estar representado por otros dirigentes.

Dentro de esa lógica, Kicillof aparece como el dirigente mejor posicionado para canalizar las expectativas del electorado kirchnerista y de los sectores afines al peronismo. Sin embargo, Giacobbe advirtió que el gobernador enfrenta un desafío que va más allá de una eventual candidatura presidencial.

El analista señaló que la historia reciente del peronismo demuestra que no alcanza con reunir condiciones electorales favorables para convertirse en una figura dominante dentro del movimiento. A su entender, quienes aspiran a conducir el espacio deben construir liderazgo propio y capacidad de acumulación política para evitar quedar subordinados a las disputas internas que históricamente caracterizaron al peronismo.

En esa línea, recordó experiencias recientes de dirigentes que llegaron a posiciones de relevancia nacional pero que posteriormente vieron debilitada su influencia dentro del propio espacio político. Por ello, consideró que Kicillof deberá consolidar una estructura de poder propia si pretende transformarse en el principal referente opositor de cara a los próximos años.

No obstante, el consultor también planteó que el actual gobernador bonaerense enfrenta un límite electoral que podría resultar determinante en una eventual competencia presidencial. Según su análisis, el respaldo que hoy concentra dentro del electorado progresista podría no ser suficiente para alcanzar una mayoría amplia en una segunda vuelta.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el peronismo necesitaría ampliar su base de apoyo más allá de los sectores tradicionales que integran el núcleo duro kirchnerista. Para lograrlo, consideró necesario incorporar nuevas referencias políticas capaces de atraer votantes independientes o moderados que hoy no se identifican plenamente con el espacio.

En ese marco, Giacobbe sugirió que podrían surgir tensiones internas vinculadas a la definición de futuras candidaturas. Según evaluó, Cristina Kirchner conservaría capacidad de influencia dentro del movimiento y podría desempeñar un papel relevante en la construcción de alternativas electorales que condicionen las aspiraciones de otros dirigentes.

Por otra parte, el analista también se refirió a la situación política del presidente Javier Milei. En su evaluación, el mandatario logró estabilizar sus niveles de apoyo luego de atravesar una caída en los indicadores de imagen registrada meses atrás.

De acuerdo con su análisis, la valoración positiva del Presidente se mantiene en niveles competitivos, aunque persisten desafíos relacionados con la situación económica y el impacto que las medidas de ajuste generan en distintos sectores sociales.

Giacobbe señaló que una parte importante de la sociedad continúa respaldando el rumbo general del programa económico, pero observó que el Gobierno enfrenta dificultades para construir una conexión emocional más sólida con aquellos sectores que experimentan las consecuencias más directas de la crisis.

Finalmente, el consultor descartó que el actual contexto favorezca la aparición de una tercera fuerza con posibilidades reales de romper la dinámica predominante. A su juicio, la próxima disputa electoral seguirá organizada en torno a los mismos polos políticos que hoy concentran la atención pública, manteniendo una lógica de fuerte polarización entre oficialismo y oposición.

Mientras tanto, el debate sobre el liderazgo del peronismo continúa abierto. Con Cristina Kirchner conservando influencia y Axel Kicillof ganando protagonismo en las encuestas, la discusión sobre quién encabezará la reconstrucción opositora aparece como uno de los temas centrales de la política argentina en los próximos años.